NOVEDADES
Huawei lanza un reloj inteligente con diseño de alta joyería y 99 diamantes naturales
La firma tecnológica presenta una nueva edición de su Watch Ultimate centrada en el público femenino y con funciones avanzadas de salud y pago
Huawei ha presentado el Watch Ultimate Design Spring Edition, un reloj inteligente desarrollado en colaboración con la diseñadora de joyas Francesca Amfitheatrof. El dispositivo combina elementos propios de la alta relojería y la joyería con funciones tecnológicas habituales en los wearables, en una apuesta por ampliar el segmento de lujo dentro de este mercado.
Inspiración natural y diseño ornamental
El reloj incorpora un total de 99 diamantes naturales, distribuidos entre la correa —con 98 piezas engastadas a mano— y la corona, que integra un diamante central. El diseño de la correa se basa en la proporción áurea de Fibonacci y evoca formas vegetales, mientras que la corona presenta 18 facetas que remiten a la floración de la magnolia.
El dispositivo incluye varias esferas digitales temáticas. Entre ellas, “Scents of Spring”, que simula el florecimiento de un diamante; “Universal Law”, basada en patrones geométricos dinámicos; y “Monochrome”, con una animación mecánica inspirada en motivos florales.
Materiales y fabricación
La pantalla está elaborada con cristal de zafiro mediante un proceso de corte de diamante. Según la compañía, el panel cuenta con tres capas, 60 facetas y 180 aristas pulidas con precisión micrométrica. El diseño de las asas integra estos elementos en una estructura continua.
Funciones de salud y uso cotidiano
El reloj incorpora sensores de electrocardiograma (ECG), fotopletismografía (PPG) y medición de presión, junto con la tecnología X-TAP, orientada al seguimiento de parámetros de salud. También incluye funciones de pago sin contacto mediante Curve Pay, sin necesidad de utilizar el teléfono móvil.
Precio y disponibilidad
El Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition está disponible en España a través de la tienda oficial de la marca con un precio de 3.799 euros. El dispositivo incluye un programa de cobertura de dos años que contempla hasta dos sustituciones por daños accidentales en pantalla y componentes exteriores.
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