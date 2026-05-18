La Agència de Ciberseguretat de Catalunya advierte: no compartas tus datos personales con la IA

No compartas tus datos personales con la inteligencia artificial. Esta es la principal advertencia de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que recalca que hacerlo puede suponer importantes riesgos para la privacidad de los usuarios.

Muchas de las personas que chatean con un asistente conversacional de IA generativa como ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Grok (xAI) o Meta AI (Meta) lo hacen compartiendo información identificativa como su nombre, edad o sexo, pero también detalles sobre su vida laboral, sobre sus relaciones sexoafectivas e incluso sobre su historial clínico. Además, los sistemas recopilan otros datos como su ubicación, su número de teléfono, su dirección IP y todo el contenido que generan.

Las compañías de IA utilizan esos datos para seguir entrenando su tecnología, perfeccionarla para que aprenda patrones y pueda personalizar cada vez más sus respuestas. Sin embargo, toda la información que cedes deja de estar bajo tu control y puede girarse en tu contra. "Los datos se pueden vender a terceros, usarse con finalidades comerciales e incluso terminar filtradas al mercado negro de Internet", alerta la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Este organismo, dependiente de la Generalitat de Catalunya, remarca que esa información personal puede utilizarse para crear perfiles sobre nuestro comportamiento para que todo tipo de empresas puedan explotarlo, así como para entrenar sistemas de vigilancia masiva o reconocimiento facial. Además, si se filtra, también puede terminar en manos de actores maliciosos que la usen para cometer estafas o suplantar la identidad de las víctimas.

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Es por eso que la Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomienda no compartir información personal, desactivar el historial del chat si el asistente lo permite, borrar todo el material sensible que hayas podido compartir con anterioridad y limitar los permisos para que la aplicación no pueda acceder a la cámara o micrófono de tu dispositivo. También aconseja mandar una solicitud de oposición a la compañía que pueda entrenar sus sistemas con tu información y solicitar que se eliminen tus registros haciendo uso de tu derecho al olvido, dos vías más complejas.