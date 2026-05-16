Logitech G512 X: el teclado gaming que mejora la personalización con switches híbridos y precisión analógica

Logitech G amplía su catálogo con el G512 X, un teclado gaming que apuesta por un enfoque claramente distinto al tradicional. Frente a diseños cerrados, este modelo se presenta como una plataforma modular pensada para evolucionar con el usuario.

La propuesta gira en torno a la personalización real del hardware. No se trata solo de iluminación o macros, sino de adaptar físicamente la respuesta de las teclas a distintos estilos de juego. En ese sentido, el G512 X se inspira tanto en la escena de modding (modificar) como en la creciente demanda de controles más precisos, especialmente en géneros como simulación o shooters tácticos.

Dual Swap y switches híbridos: el núcleo de la experiencia

Uno de los pilares del teclado es la tecnología Dual Swap, que permite combinar switches analógicos y mecánicos en un mismo teclado. Logitech incorpora 39 bases híbridas TMR compatibles con switches de 3 y 5 pines, lo que abre la puerta a configuraciones muy variadas.

De serie, incluye nueve switches analógicos magnéticos Gateron KS-20, pensados especialmente para zonas clave como WASD. Esta combinación permite ajustar la sensibilidad y el recorrido de ciertas teclas críticas, mientras el resto mantiene una respuesta mecánica más tradicional.

En la práctica, esto se traduce en una experiencia más flexible: desde movimientos progresivos en juegos de conducción hasta respuestas instantáneas en títulos competitivos.

Entrada analógica y sensores TMR

El salto técnico más relevante llega con la integración de sensores TMR (Tunnel Magneto Resistance). A diferencia de los sistemas binarios clásicos —donde una tecla está pulsada o no—, esta tecnología detecta distintos niveles de presión.

Esto permite asignar acciones según la profundidad de la pulsación. Por ejemplo, una pulsación ligera puede activar una acción y una más profunda otra distinta. Este enfoque resulta especialmente útil en simuladores o juegos donde la precisión del input marca diferencias.

Multipoint Action y control avanzado

Ligado a lo anterior, Logitech introduce el sistema Multipoint Action junto con los anillos SAPP (Second Actuation Pressure Point). Con ellos, cada tecla puede ejecutar dos acciones diferenciadas en función de la presión ejercida.

Un ejemplo práctico: pulsar suavemente para preparar una acción y presionar a fondo para ejecutarla. Los anillos SAPP añaden además una referencia táctil para identificar ese segundo punto de activación, algo clave en sesiones intensas.

Rendimiento True 8K: respuesta casi instantánea

El rendimiento es otro de los argumentos centrales. Incorpora lo que Logitech denomina True 8K, con una latencia de 0,125 ms de extremo a extremo.

Este rendimiento se apoya en: Tasa de sondeo 8K; tasa de reporte 8K, y procesamiento 8K. El resultado es una respuesta prácticamente instantánea, orientada a jugadores competitivos que buscan minimizar cualquier retraso en la entrada.

Diseño funcional y enfoque práctico

Más allá de la tecnología, el teclado también introduce elementos prácticos. Incluye almacenamiento integrado para accesorios como switches, anillos SAPP o extractor de keycaps, facilitando su mantenimiento y personalización.

Estará disponible en formatos de 75 y 98 teclas, en color negro o blanco, lo que permite adaptarse a distintos setups.

A nivel estético, destaca la barra de iluminación RGB con recubrimiento PVD y patrones dinámicos. Además, se ofrece un reposamuñecas acrílico opcional que mejora la ergonomía y potencia el efecto visual.

Dual Dials y control del sistema

El teclado incorpora también dos diales físicos completamente configurables. Estos controles permiten ajustar parámetros en tiempo real —desde volumen hasta funciones específicas dentro de juegos o aplicaciones—, reforzando la idea del teclado como centro de mando.

Ecosistema y posicionamiento

Se integra dentro de la serie G5 de Logitech G, junto a periféricos como el ratón G502 X Plus LIGHTSPEED o los auriculares G522 LIGHTSPEED. La compañía plantea así un ecosistema coherente donde rendimiento y personalización van de la mano.

Disponibilidad y precio

El Logitech G512 X está ya disponible en la web oficial de Logitech G y en distribuidores seleccionados a un precio de 220 euros el modelo de 98 teclas.

Valoración

El Logitech G512 X supone un cambio claro en la forma de entender los teclados gaming dentro del catálogo de la marca. Su apuesta por la modularidad, la entrada analógica y la personalización física lo sitúan en una categoría propia, más cercana a una herramienta adaptable que a un periférico convencional.

La combinación de switches híbridos, sensores TMR y funciones avanzadas como Multipoint Action ofrece un nivel de control poco habitual en este segmento. A ello se suma un rendimiento técnico sobresaliente y un diseño pensado para facilitar la modificación y el uso intensivo.

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En conjunto, el G512 X se posiciona como una opción especialmente atractiva para jugadores que buscan ir más allá de la experiencia estándar y ajustar cada detalle de su interacción con el juego.