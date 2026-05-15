LG presenta Sound Suite, su sistema de audio modular con Dolby Atmos FlexConnect

LG Electronics ha presentado LG Sound Suite, un sistema de audio modular e inalámbrico cuyo eje es la barra de sonido H7, anunciada en el CES 2026 como la primera del mundo con Dolby Atmos FlexConnect. El sistema está diseñado para adaptar el sonido envolvente al espacio del usuario mediante una instalación gestionada desde la aplicación LG ThinQ.

Sonido adaptable al espacio

El sistema responde al aumento del consumo de contenidos en streaming con audio Dolby Atmos. Permite configurar el sonido en función de la disposición del salón, sin necesidad de una colocación específica de los altavoces. La tecnología FlexConnect ajusta automáticamente la reproducción a cada entorno y admite hasta 55 configuraciones.

Componentes y conectividad

Los dispositivos integran altavoces Peerless y conectividad Wi-Fi y Bluetooth para facilitar la vinculación con otros equipos. La instalación se realiza a través de la app LG ThinQ, que centraliza el control del sistema y permite reproducir contenido mediante AirPlay y Google Cast.

Procesador y funciones inteligentes

La barra H7 incorpora el procesador Alpha 11 AI Gen 3, que utiliza aprendizaje profundo para optimizar el sonido. Incluye funciones como AI Sound Pro+, que convierte audio estéreo en multicanal, y separación de objetos para mejorar la claridad de voces y efectos. También integra Room Calibration para ajustar el audio a las características acústicas de la estancia y Sound Follow, que adapta el punto de escucha según la posición del usuario mediante el smartphone.

Dos modos de configuración

El sistema permite dos configuraciones principales: con el televisor LG como dispositivo central o con la barra H7 como núcleo del sistema, compatible con cualquier televisor mediante HDMI.

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Precio y disponibilidad

El conjunto Immersive Quad Suite 7 Pro, que incluye la barra H7, cuatro altavoces M7 y un subwoofer W7, está disponible desde 3.199 euros en los canales de venta de LG.