Heat It: solución para las picaduras que convierte el móvil en un alivio rápido

La temporada de mosquitos se acerca con la amenaza de ser intensa y, en ese contexto, Heat It aparece como una solución original para aliviar la molestia de las picaduras mediante calor controlado aplicado desde el smartphone. El dispositivo usa la energía del móvil, funciona con una app y evita el uso de químicos, con el objetivo de ofrecer un alivio rápido sin agresión.

Según datos de AEMET, los veranos son cada vez más calurosos. El pasado verano fue considerado el más caluroso desde 1961, con una temperatura media de 24,2º, superando así al de 2022, que ostentaba el anterior record. Estos insectos proliferan con mayor facilidad en ambientes húmedos y cálidos, por lo que la conjunción de una primavera lluviosa, como ocurrió este invierno, y las temperaturas que año tras año van en aumento en el verano podrían dar lugar a una población de mosquitos más numerosa que de costumbre

Concepto distinto

Heat It no es un repelente ni una crema, sino un minúsculo dispositivo que se conecta al teléfono y aplica hipertermia localizada sobre la picadura. La propuesta parte de una idea sencilla: usar calor concentrado para reducir la molestia de picaduras de mosquito, pero también de otros insectos como tábanos, abejas y avispas.

Ese planteamiento lo diferencia de los productos habituales de temporada, que suelen basarse en la prevención o en el tratamiento tópico tradicional. Aquí el foco no está en evitar la picadura, sino en aliviar sus síntomas cuando ya se ha producido.

Cómo funciona

El sistema se apoya en una aplicación instalada en el propio móvil, que permite seleccionar el tratamiento más adecuado antes del contacto con la piel. La información disponible señala que la app ayuda a ajustar el uso según las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta que no todas las pieles reaccionan igual al calor.

La compañía afirma que este control evita riesgos asociados a una aplicación indiscriminada del calor. En la práctica, el dispositivo busca combinar precisión, portabilidad y sencillez de uso, algo especialmente útil para quienes pasan tiempo al aire libre en verano.

“Es un método libre de químicos, que utiliza la energía del propio móvil para funcionar. La aplicación permite a los usuarios ajustar el tratamiento según sus necesidades individuales, teniendo en cuenta que algunas personas tienen la piel más delicada y reaccionan de forma diferente al calor., evitando así los riesgos asociados a la aplicación de calor de forma indiscriminada”, señala Lukas Liedtke, CEO de Heat It.

Lo que promete

La gran baza de Heat It es el alivio del picor sin químicos, con un formato que cabe en el bolsillo y que funciona con el propio teléfono. El diseño compacto lo hace práctico tanto en casa como fuera de ella, y que puede evitar la compra repetida de cremas o repelentes cada temporada.

Hay que citar un estudio de 2023 con 1.750 participantes, en el que casi todos los usuarios experimentaron una reducción significativa y notable de los síntomas de picazón durante el primer minuto tras usar Heat It. Ese dato refuerza el argumento de eficacia que la marca quiere asociar al dispositivo.

Origen y desarrollo

Heat It nació en 2017 a partir de una idea de cuatro estudiantes de ingeniería mecánica para un concurso. Desde entonces, el proyecto evolucionó hasta convertirse en un producto médico certificado de Kamedi GmbH, una startup con sede en Karlsruhe.

La compañía indica que desarrolla y fabrica el producto desde 2019 en la Technologiefabrik de Karlsruhe, con un equipo de más de 25 profesionales trabajando en soluciones contra las picaduras de insectos. Ese recorrido le da a la propuesta una base técnica que va más allá de la simple novedad de conectar un accesorio al móvil.

Valoración y precio

Heat It encaja bien en un mercado que valora cada vez más la conveniencia, sobre todo cuando se trata de problemas tan cotidianos como las picaduras de insectos. Su principal atractivo está en la combinación de portabilidad, ausencia de químicos y uso sencillo, tres rasgos que pueden hacerlo especialmente interesante para viajes, escapadas o uso doméstico.

Como propuesta, resulta original y coherente con la idea de buscar soluciones rápidas para la temporada de mosquitos. Deja una impresión favorable: no pretende sustituir la prevención, pero sí ofrecer una respuesta práctica cuando el picor ya ha aparecido, y ese enfoque lo convierte en un producto recomendable dentro de su categoría.

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El dispositivo se comercializa por unos 30 euros.