Así son los Stealth Pro II: el relevo de un modelo ya muy alto en la gama de Turtle Beach

Stealth Pro II es la nueva propuesta inalámbrica de Turtle Beach en la parte alta de su catálogo, con dos variantes para consola y una dedicada a PC, y con un enfoque claro: mejorar fidelidad sonora, conectividad y confort sin alterar el eje del producto, que es la versatilidad multiplataforma.

Diseño pensado para uso cómodo

La primera lectura del Stealth Pro II no pasa por el exceso de artificio, sino por la combinación de aluminio anodizado, materiales suaves al tacto, espuma viscoelástica y diadema de suspensión de tela, una construcción que busca sostener sesiones largas con menos fatiga. Turtle Beach añade además detalles de refuerzo, funda rígida y almohadillas con relieve ProSpecs, una solución que apunta a la comodidad de quienes usan gafas y a una mayor protección en el transporte. No priorizan el impacto visual, aquí la diferencia está en el trabajo de materiales y en un diseño que quiere resultar duradero antes que llamativo.

Sonido de alta resolución

El punto más sólido de estos auriculares es su apartado sonoro. El modelo cuenta con audio inalámbrico certificado por la Japan Audio Society a 24 bits/96 kHz, siempre que la plataforma admita esa salida, y con drivers dobles Eclipse de 60 mm con woofers y tweeters dedicados. Ese conjunto está pensado para ofrecer más separación, graves más profundos y una lectura precisa de los detalles, algo especialmente útil en juego competitivo, pero también en música y contenido multimedia. La inclusión de Dolby Atmos refuerza ese planteamiento con un escenario sonoro tridimensional que busca mejorar la localización espacial.

Conectividad y cambio entre equipos

Uno de los rasgos diferenciales es CrossPlay 2.0, un sistema que permite alternar entre hasta cuatro fuentes inalámbricas al pulsar un botón, y que incluye base de carga y un transmisor, con transmisores adicionales vendidos por separado. En la práctica, eso lo convierte en un modelo especialmente útil para quienes saltan entre Xbox, PlayStation, PC y dispositivos móviles sin querer repetir emparejamientos ni depender de configuraciones largas. También ofrece conexión simultánea por 2,4 GHz y Bluetooth de baja latencia, de modo que puede manejar dos fuentes al mismo tiempo con control de volumen independiente. Esa combinación de flexibilidad es una de sus ventajas más claras frente a auriculares más cerrados o menos ambiciosos en compatibilidad.

Micrófono y comunicación

La comunicación también recibe una atención específica. El Stealth Pro II incorpora un micrófono flotante unidireccional de 9 mm con reducción de ruido basada en IA, función flip-to-mute y ajustes de sensibilidad, puerta de ruido y ecualización desde la app Swarm II. Turtle Beach añade micrófonos internos integrados orientados a reforzar la voz y reducir el ruido de fondo cuando no se usa la pértiga. Esto le da utilidad fuera del juego puro, porque facilita llamadas, chat de voz y uso cotidiano con menos dependencia de un micrófono externo rígido o voluminoso.

Autonomía y continuidad

La autonomía es otro de los apartados en los que el equipo busca diferenciarse. El sistema incluye dos baterías intercambiables de 40 horas, pensadas para evitar interrupciones largas y permitir continuidad real de uso mientras una batería se carga en la base. Esa solución resulta más práctica que una carga única de gran duración, porque reduce la dependencia del cable y prolonga el tiempo útil del conjunto en jornadas extensas. En un producto de este nivel, esa decisión tiene valor de uso, no solo de especificación.

App y ajustes

La app Swarm II funciona como centro de personalización del auricular y da acceso a un ecualizador de 10 bandas, ecualizador de micrófono, ajustes de sensibilidad, puerta de ruido y actualizaciones de firmware. También permite alternar entre cuatro modos predefinidos: Bass Boost, Signature Sound, Treble Boost y Vocal Boost. No es un añadido menor, porque refuerza la idea de un producto pensado para perfiles distintos de uso, desde quien quiere más peso en graves hasta quien prioriza claridad vocal.

Valoración

El Stealth Pro II deja una impresión muy favorable por una razón concreta: reúne en un solo modelo varias funciones que suelen aparecer repartidas en productos distintos. Tiene compatibilidad amplia, audio inalámbrico certificado, Bluetooth de baja latencia, cancelación activa de ruido, micrófono avanzado, baterías intercambiables y una construcción que apunta a la comodidad sostenida. Esa suma de cualidades no lo convierte solo en un auricular para jugar, sino en un periférico más versátil, con utilidad real para quienes alternan plataformas y también para quienes escuchan música o usan el micrófono con frecuencia.

Su principal valor diferencial no está en una sola prestación aislada, sino en el equilibrio entre sonido, movilidad entre dispositivos y confort, algo poco común cuando se intenta cubrir tantas necesidades a la vez. Aun con un precio de unos 350€, la propuesta se entiende mejor como una solución de gama superior orientada a uso intensivo y a perfiles exigentes que como un simple auricular gaming más.

Ficha básica

Nombre: Turtle Beach Stealth Pro II.

Lanzamiento: 17 de mayo de 2026.

Reserva: disponible desde el 16 de abril de 2026.

Precio recomendado: 349,99 €.

Versiones: modelo Xbox y modelo PC.

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Compatibilidad: Xbox, PlayStation, PC y móviles con Bluetooth, según la versión