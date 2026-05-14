Sony refuerza su apuesta por la fotografía móvil con el nuevo Xperia 1 VIII

Sony ha anunciado el lanzamiento del Xperia 1 VIII, nuevo smartphone de gama alta, con el foco puesto en la mejora de la fotografía móvil mediante inteligencia artificial y nuevos avances en hardware de cámara. El dispositivo introduce un asistente de cámara basado en IA que sugiere ajustes en tiempo real según la escena, así como un renovado sistema de teleobjetivo con un sensor de mayor tamaño.

El denominado Asistente de cámara con IA, integrado en la plataforma Xperia Intelligence, es capaz de analizar el entorno teniendo en cuenta factores como el sujeto o las condiciones de iluminación para recomendar opciones de disparo. Entre ellas se incluyen tonos de color, selección de lente o efectos bokeh, con el objetivo de facilitar la captura de imágenes sin necesidad de ajustes manuales avanzados.

Sistema de cámaras

En el apartado fotográfico, el Xperia 1 VIII incorpora tres cámaras equivalentes a 16 mm, 24 mm y 70 mm, con especial protagonismo para el teleobjetivo. Este integra un sensor de 1/1,56 pulgadas, aproximadamente cuatro veces mayor que el del modelo anterior, lo que permite mejorar la captura de detalle y el rendimiento en escenas con poca luz. El sistema aplica procesamiento RAW multifotograma en todas las lentes para ampliar el rango dinámico y reducir el ruido, especialmente en condiciones de alto contraste.

Sony sostiene que este conjunto permite obtener imágenes con menor pérdida de detalle en luces y sombras, así como una reproducción del color más precisa. Según la compañía, el rendimiento en baja iluminación se acerca al de sensores de mayor tamaño utilizados en cámaras profesionales.

Diseño del terminal y multimedia

El dispositivo también presenta un rediseño bajo el concepto ORE, inspirado en materiales naturales, con acabados texturizados y cuatro colores basados en piedras en bruto: negro, plata, rojo y oro. Mantiene elementos característicos como el botón físico dedicado al disparo y el conector de audio de 3,5 milímetros.

En el apartado de sonido, el Xperia 1 VIII incorpora nuevos altavoces estéreo con mejoras en la respuesta de graves y en la amplitud del escenario sonoro, además de compatibilidad con audio de alta calidad a través de auriculares con cable, en línea con el legado de la marca Walkman.

Procesador

El terminal está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, con una mejora de rendimiento estimada del 20%, y promete una autonomía de hasta dos días, junto con optimizaciones energéticas en aplicaciones de alto consumo como los servicios de mapas.

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Precio

El Xperia 1 VIII se podrá reservar desde el 13 de mayo a un precio aproximado de 1.499 euros para la versión de 256 GB. Durante el periodo de precompra, Sony incluirá unos auriculares WH-1000XM6. Además, se comercializará una variante de 1 TB en color dorado por 1.999 euros, disponible exclusivamente en la tienda online de la compañía en determinados mercados.