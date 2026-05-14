Amazfit lanza en Europa el Cheetah 2 Ultra, un reloj orientado al trail de larga distancia

Amazfit ha presentado en Europa el Cheetah 2 Ultra, un dispositivo diseñado para acompañar tanto el entrenamiento como la competición en pruebas de larga distancia, incluidas las de ultrafondo.

El reloj destaca por la autonomía, que alcanza hasta 30 días en uso normal y hasta 60 horas en modo GPS de precisión, una cifra orientada a cubrir recorridos que superan los 160 kilómetros sin necesidad de recarga.

Navegación sin conexión y funciones de seguridad

Uno de los elementos centrales del dispositivo es su sistema de navegación. El Cheetah 2 Ultra permite utilizar mapas topográficos a color almacenados en el propio reloj, lo que evita depender de conexión a Internet. El sistema ofrece indicaciones en tiempo real, como distancia hasta el destino, información sobre desniveles y detalles de las subidas y bajadas del recorrido.

El dispositivo integra navegación por voz sin conexión, con avisos sobre giros o cambios de terreno. A ello se suman funciones orientadas a la seguridad, como una linterna de doble luz —blanca y roja— y un modo SOS. El posicionamiento GPS emplea un sistema de doble antena, diseñado para mantener la precisión en entornos complejos como bosques densos o barrancos.

Diseño y resistencia

En el apartado de construcción, el reloj incorpora una estructura de titanio de grado 5 y cristal de zafiro para la protección de la pantalla. Según la información facilitada, el dispositivo cuenta con seis certificaciones de grado militar que avalan su resistencia en condiciones climáticas adversas.

La pantalla AMOLED alcanza un brillo máximo de 3000 nits, lo que facilita la visibilidad en exteriores. Además, incluye ajustes para evitar interrupciones en el seguimiento deportivo provocadas por lluvia o contacto con vegetación.

Métricas y análisis del rendimiento

El Cheetah 2 Ultra integra un sistema de monitorización que permite seguir hasta 80 parámetros en tiempo real. Entre ellos se incluyen datos como el ritmo ajustado a la pendiente, la velocidad en subida, la altitud o la temperatura corporal.

El dispositivo también incorpora indicadores como la carga de entrenamiento, los niveles de fatiga, el umbral de lactato o el estado del sistema nervioso, estimado a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. A ello se añade la función BioCharge, orientada a evaluar el estado general del organismo y facilitar la planificación de la recuperación.

Ecosistema y compatibilidad

El reloj dispone de 64 GB de almacenamiento para mapas, archivos de audio y aplicaciones descargables a través de la plataforma Zepp. También es compatible con servicios y dispositivos externos como TrainingPeaks, Strava o sensores de terceros.

Dentro del catálogo de la marca, el Cheetah 2 Ultra se sitúa en la gama enfocada a deportes de resistencia en montaña, diferenciándose del modelo Cheetah 2 Pro, orientado al running en asfalto.

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Disponibilidad

El Amazfit Cheetah 2 Ultra ya está disponible en Europa con un precio recomendado de 599 euros. La versión europea incluye compatibilidad con pagos NFC y se comercializa con correas de silicona y nailon.