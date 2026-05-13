Un nuevo congreso convierte Barcelona en capital de los derechos digitales

Una vez al año, Barcelona se convierte en capital mundial de la tecnología gracias al Mobile World Congress. Esta semana, la ciudad condal vuelve a ponerse en el centro para abordar el impacto social y político de un sector que condiciona cada vez de forma menos sutil el rumbo del mundo. Y lo hace gracias al I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, un nuevo evento que reúne a algunas de las pensadoras tecnológicas más influyentes de la actualidad.

En su primera jornada, esta iniciativa ideada por Mobile World Capital Barcelona en colaboración con el Gobierno de España ha congregado en el histórico edificio de Llotja de Mar a académicas, juristas, tecnólogas, analistas de inteligencia, periodistas y otras expertas. En femenino, pues los nombres más destacados de su cartel son mujeres como Yael Eisenstat, exagente de la CIA y asesora de Joe Biden; Anu Bradford, catedrática de Derecho y experta global en regulación; la filósofa Carissa Véliz o Frances Haugen, la ingeniera que destapó los abusos de Facebook. Las charlas de estas dos últimas serán durante la sesión del jueves.

El encuentro ha servido para debatir cuestiones tan actuales como la geopolítica tecnológica, la gobernanza de los datos, el impacto laboral y sociopolítico de la inteligencia artificial, la 'mierdificación' o degradación de Internet —a cargo del influyente autor Cory Doctorow— o las medidas que cada vez más administraciones públicas están adoptando para limitar el acceso de los más jóvenes a las redes sociales. "Basta ya de aplicaciones que nos tienen enganchados maximizando su beneficio y minimizando nuestro bienestar", ha remarcado la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, María González Veracruz, en una ponencia inaugural en la que ha celebrado la consolidación de Barcelona como polo humanista.

La periodista Esther Paniagua debate con la jurista Anu Bradford en la primera jornada del Encuentro Internacional por los Derechos Digitales de Barcelona. / Mobile World Capital Barcelona

El evento ha servido para presentar un nuevo estudio que ratifica la creciente preocupación social por el impacto que las redes sociales tienen en los menores de edad. El sondeo, elaborado por la Fundación la Caixa, Red.es y Fundación Hermes en colaboración con la Universitat de Barcelona, constata que un 95% de los ciudadanos considera que los menores están desprotegidos en Internet y un 71% defiende la identificación obligatoria para participar en la red. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado medidas en ambos frentes, desde limitar el acceso a menores de 15 años a obligar a las plataformas a introducir mecanismos para verificar la edad de los internautas.

Alternativa europea

Muchas de las charlas de este miércoles han remarcado el rol que la Unión Europea puede jugar en el panorama tecnológico global. Aunque el rol del bloque comunitario suele limitarse a la regulación, Bradford ha destacado que acelerar la unión económica entre los 27 puede consolidar gigantes empresariales que planten cara al dominio de Estados Unidos y China. Doctorow ha asegurado que la respuesta a Silicon Valley —y su alianza con Donald Trump— pasa por que Europa construya redes sociales éticas que puedan reemplazar el "defectuoso" ecosistema digital nacido en el valle californiano.

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Hasta 3.000 personas se han registrado para participar en unas jornadas que, más allá de las charlas protagonizadas por grandes expertas del sector, contará con sesiones de debate y talleres prácticos abiertos a la ciudadanía. Es esa voluntad de apertura a la sociedad la que explica que la entrada sea gratuita.