NOVEDADES
Mova lanza el N1, su primer robot limpiacristales inteligente con succión de 8000 Pa
El dispositivo incorpora nebulización de doble ala, seis modos de limpieza y autonomía para cubrir hasta 32 m², con un precio de salida desde 219 euros en promoción de lanzamiento
Mova, compañía de soluciones para el hogar inteligente, ha presentado el N1, su primer robot limpiacristales, para automatizar una de las tareas domésticas más tediosas y, en ocasiones, arriesgadas.
El dispositivo llega con la promesa de ofrecer una limpieza de cristales “con un solo toque”, gracias a una combinación de tecnologías orientadas a mejorar la eficacia frente a sistemas tradicionales. Entre ellas destaca su sistema de nebulización de doble ala, que aplica una pulverización de alta presión a nivel micrométrico para disolver la suciedad antes de su retirada, evitando problemas habituales como marcas de agua o distribución irregular del líquido.
Capacidades
El Mova N1 incorpora un depósito de agua de 120 ml que permite cubrir superficies de hasta 32 metros cuadrados con una carga, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes y manteniendo un rociado constante durante todo el proceso de limpieza.
Con un peso de 1,3 kilogramos y un diseño compacto de 215 milímetros, el equipo está pensado para facilitar su manejo, incluso con una sola mano. Además de ventanas, puede utilizarse en otras superficies como mármol liso, azulejos, espejos o mamparas de ducha, ampliando sus posibilidades en el entorno doméstico.
El robot ofrece seis modos de limpieza seleccionables mediante aplicación o control remoto, entre ellos limpieza profunda, rápida, de manchas o de bordes. El modo de limpieza profunda utiliza un patrón en N+Z para cubrir toda la superficie, mientras que el modo específico de bordes permite alcanzar las zonas más próximas al marco.
Seguridad
En el apartado de seguridad, integra un sistema de protección de 12 capas, con una potencia de succión de 8000 Pa que asegura su adherencia incluso en caso de cortes de suministro eléctrico durante hasta 30 minutos. El sistema se complementa con alertas de voz y una cuerda de seguridad para prevenir caídas.
Precios
El Mova N1 estará disponible de manera inminente a través de la web de la marca, Amazon y distribuidores autorizados, con un precio recomendado de 249 euros y una oferta de lanzamiento de 219 euros.
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