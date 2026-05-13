Mammotion apuesta en París por una robótica exterior invisible y completamente autónoma

Mammotion ha elegido un formato íntimo y cuidadosamente escenificado para presentar su hoja de ruta en robótica outdoor. En lugar de un gran evento multitudinario, la firma reunió a un reducido grupo de medios —entre ellos, representantes españoles— en un patio privado de la capital francesa. El objetivo no era solo enseñar producto, sino trasladar una idea: la tecnología del futuro no debe verse.

Una tecnología que desaparece

El mensaje central de la presentación giró en torno a lo que la compañía denomina “Uninterrupted Living”. Más que una evolución técnica, Mammotion plantea un cambio de paradigma: pasar de herramientas que requieren atención constante a sistemas que funcionan de manera autónoma y silenciosa, integrados en el día a día.

Durante la demostración, los dispositivos operaban sin cables visibles, sin estaciones invasivas y sin intervención del usuario. La escena no estaba dominada por máquinas, sino por un entorno limpio en el que la tecnología quedaba relegada a un segundo plano. Objetivo: que el usuario deje de pensar en el mantenimiento del jardín o la piscina y recupere ese tiempo para el ocio.

LUBA 3 AWD: potencia sin complejidad

Dentro de esta visión, el LUBA 3 AWD se posiciona como el modelo más ambicioso de la marca hasta la fecha. Diseñado para terrenos complejos, este robot cortacésped introduce el sistema de navegación Tri-Fusion, una combinación de tecnologías que permite prescindir de cables perimetrales y elementos externos tradicionales.

En la práctica, esto se traduce en una experiencia mucho más directa. El dispositivo es capaz de orientarse con precisión incluso en entornos difíciles, gestionar superficies de gran tamaño y adaptarse a pendientes pronunciadas sin perder estabilidad. La tracción total juega aquí un papel clave, especialmente en jardines irregulares o con desniveles, donde otros sistemas suelen fallar.

Soluciones para jardines más pequeños

Junto al modelo principal, Mammotion mostró también su apuesta por el segmento residencial con los LUBA mini 2 y YUKA mini 2. Estos equipos trasladan gran parte de la tecnología de los modelos superiores a espacios más contenidos, manteniendo la idea de eliminar configuraciones complejas.

La experiencia de uso se centra en la simplicidad. A través de una aplicación móvil, el usuario puede gestionar el funcionamiento del robot sin necesidad de conocimientos técnicos, lo que abre la puerta a un público más amplio. Aunque sus capacidades están adaptadas a superficies más reducidas, el enfoque sigue siendo el mismo: automatización real sin fricción.

Inteligencia artificial como clave

Uno de los aspectos que más peso ganó durante la presentación fue la evolución de la inteligencia artificial. Mammotion ha incorporado un nuevo chip que incrementa significativamente la capacidad de procesamiento de sus dispositivos, permitiéndoles interpretar el entorno de manera más rápida y precisa.

Esto se traduce en una mejora tangible en la detección de obstáculos. Los robots identifican objetos con fiabilidad y son capaces de reaccionar en tiempo real ante situaciones cambiantes. Especial atención recibe el modo diseñado para convivir con mascotas, que ajusta el comportamiento del dispositivo para garantizar seguridad en entornos domésticos.

El salto hacia la piscina

La estrategia de Mammotion no se limita al césped. Con el SPINO S1 Pro, la compañía extiende su ecosistema al mantenimiento de piscinas, introduciendo un robot que elimina uno de los puntos más incómodos de este tipo de dispositivos: la manipulación manual.

El sistema de autoacoplamiento y carga fuera del agua permite que el robot funcione de manera completamente autónoma, sin necesidad de intervención tras cada ciclo. A esto se suma el uso de visión artificial, que le permite identificar suciedad, bordes y zonas críticas con mayor precisión. Este movimiento apunta claramente hacia la construcción de un ecosistema outdoor unificado.

Europa como eje de crecimiento

La elección de París como escenario no es casual. Europa se ha convertido en un mercado estratégico para Mammotion, que en los últimos años ha reforzado su presencia a través de eventos, demostraciones y estructuras locales.

En este contexto, la información sobre su consolidación en el mercado europeo es coherente con su trayectoria reciente. La marca ha apostado por mostrar sus productos en entornos reales y por destacar tecnologías como la inteligencia artificial, la visión avanzada o sistemas de navegación como Tri-Fusion, que buscan diferenciar su propuesta frente a soluciones más tradicionales.

Menos ruido, menos emisiones

Más allá de la automatización, la compañía también insiste en el impacto ambiental de sus soluciones. Frente a las alternativas de gasolina, sus dispositivos eléctricos permiten reducir emisiones y operar con niveles de ruido significativamente más bajos.

Esta combinación no solo responde a criterios ecológicos, sino también a una integración más natural en el entorno doméstico, donde el silencio y la discreción se convierten en parte de la experiencia.

Nuevo enfoque para el espacio exterior

La presentación en París ha transmitido una idea clara: Mammotion no quiere limitarse a fabricar robots, sino dar un nuevo enfoque al papel de la tecnología en el hogar. El objetivo no es añadir más funciones, sino eliminar tareas.

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En ese escenario, el jardín o la piscina dejan de ser espacios que requieren atención constante para convertirse en lugares plenamente dedicados al descanso y al ocio. La tecnología, invisible pero presente, se encarga del resto.