Confirmado: iOS 26.5 ya ha llegado y trae novedades muy visuales

El pasado mes de septiembre, Apple lanzó una actualización de su sistema operativo para todos sus dispositivos y que presentó en la última Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés).

Con la llegada de iOS 26 se introdujo el esperado rediseño visual 'Liquid Glass' en que el usuario puede dar, si lo prefiere, un aspecto translúcido a los elementos visuales de su pantalla. El 'Liquid Glass' presenta un efecto de brillo que reacciona al movimiento, con elementos de interfaz adaptativos y sensibles al contexto.

A partir de esta actualización las que la han seguido han sido versiones beta, desde el 26.1 hasta el 26.4. La compañía de la manzana mordida lanzaba actualizaciones preliminares para probar nuevas funciones y mejoras de rendimiento antes del lanzamiento oficial.

Fondo de pantalla para el Orgullo

Pero la versión oficial acaba de llegar: iOS 26.5 es la versión definitiva de esta gama de actualizaciones y ya se puede instalar en todos dispositivos de Apple, que incluyen iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro.

Con esta nueva actualización llegan principalmente dos novedades relativas a lo visual y a la seguridad del usuario. Así como lo describe Apple, que expone que la nueva actualización "presenta el nuevo fondo de pantalla 'Orgullo luminoso' disponible para descargar". Este fondo es personalizable con los colores de la bandera del colectivo con motivo del Orgullo LGTB, que se celebra en junio.

Más seguridad y privacidad

Otra de las novedades es la incorporación del cifrado de extremo a extremo a los Servicios de Comunicación Enriquecida (RCS) junto con Google, "lo que hace que el formato de mensajería multiplataforma que reemplaza a los SMS tradicionales sea más seguro y privado", explica la compañía.

Este cifrado implica que los mensajes que se envían no se pueden leer aunque sean entre dispositivos de iPhone y de Android, y solo el emisor y el receptor tendrán conocimiento de su contenido. Ni siquiera Apple, Google o la compañía de telecomunicaciones podrá acceder a estos mensajes.

El logo de Apple junto con un candado. / LNE

El cifrado está activado por defecto y se habilita automáticamente después de instalar la actualización, lo que afectará a todas las conversaciones que se mantengan a partir de ese momento. Los usuarios pueden saber si los mensajes están cifrados al ver un icono de un candado en sus chats de RCS. El servicio de mensajería de Apple, iMesage, ya contaba con esta medida de seguridad.

Compatibilidad con terceros

Por último, iOS 26.5 trae la compatibilidad con relojes y auriculares que no son de Apple. Con ello da paso a funciones como el reenvío de notificaciones, 'widgets' en tiempo real que muestran actualizaciones en vivo, y funciones de conexión automática de auriculares de terceros a través de Bluetooth.

Estos son los últimos grande cambios antes de que la compañía de la manzana mordida presente el iOS 27 en la próxima WWDC que se celebrará del 8 al 12 de junio.

El próximo iOS 27

Según filtraciones 'La Manzana Mordida', un canal de Youtube que informa sobre las principales noticias y rumores de la compañía, iOS 27 incorporará herramientas de inteligencia artificial (Apple Intelligence), incluso en la isla dinámica (donde se pueden gestionar las notificaciones), que en el próximo iPhone 18 Pro y Pro Max tendrá un tamaño más pequeño.

Otro de los rumores gira en torno al aspecto visual del 'Liquid Glass', donde se podría ajustar el nivel de transparencia de los elementos en pantalla.

Fuentes