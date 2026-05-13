Asus lleva el ExpertBook Ultra al Everest para demostrar su resistencia en condiciones extremas

Asus ha puesto a prueba su portátil ExpertBook Ultra en uno de los entornos más extremos del planeta: la altitud del Everest. El experimento alcanzó los 8.856 metros, por encima de la cima de la montaña, con el objetivo de evaluar la resistencia del dispositivo en condiciones reales fuera del laboratorio. Durante toda la expedición —ascenso, descenso y aterrizaje— el equipo permaneció completamente operativo.

Exposición a frío extremo, baja presión e impactos

A esa altitud, el dispositivo se enfrentó a temperaturas de hasta -42,5 ºC y a una presión atmosférica equivalente al 30% del nivel del mar. Soportó cambios bruscos de temperatura y golpes durante el aterrizaje. Para la prueba, el portátil se instaló en una estructura fabricada en 3D y fue elevado mediante un globo meteorológico hasta las capas superiores de la atmósfera. Posteriormente descendió de forma controlada y aterrizó a una velocidad aproximada de siete metros por segundo sobre terreno mojado, manteniendo su funcionamiento con normalidad.

Más allá de las pruebas de laboratorio

El experimento buscaba comprobar el comportamiento de un portátil profesional en condiciones que no pueden reproducirse en entornos controlados. La marca señala que las pruebas de durabilidad forman parte del propio proceso de diseño de la serie ExpertBook, orientado a garantizar fiabilidad en situaciones reales de uso.

Diseñado para entornos profesionales exigentes

El equipo cuenta con un chasis ultraligero de aleación de magnesio y aluminio, una estructura reforzada y batería de larga duración. Está concebido para profesionales que requieren movilidad, resistencia y estabilidad en entornos de trabajo exigentes.

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Rendimiento impulsado por inteligencia artificial

En el apartado técnico, integra hasta el procesador Intel Core Ultra X9 Series 3, con hasta 50 TOPS de rendimiento NPU para tareas de inteligencia artificial y aplicaciones empresariales. El sistema de refrigeración ExpertCool Pro permite una gestión térmica eficiente con soporte de hasta 50W TDP, para un rendimiento constante incluso bajo cargas intensas.