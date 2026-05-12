Nothing lanza los Ear (open) en color Azul, una nueva versión de sus auriculares abiertos

Nothing ha presentado los Ear (open) en color Azul, una variante del modelo ya conocido que mantiene la propuesta de auriculares abiertos para escuchar música sin perder la conciencia del entorno. La compañía amplía así la gama de su primer diseño open wearable stereo (OWS) con una estética renovada y expresiva.

El nuevo tono es una evolución del color empleado en los Phone (3a) y Phone (4a). Para desarrollarlo, Nothing se ha inspirado en pistas de tenis azules, equipamiento de entrenamiento, electrónica retro, interiores retrofuturistas y esculturas transparentes del artista De Wain Valentine.

Con un peso de 8,1 gramos por auricular, están pensados para ofrecer una experiencia ligera durante carreras, entrenamientos HIIT o desplazamientos. El diseño mantiene la línea transparente característica de la marca, mientras que el estuche de carga, de 19 mm de grosor, refuerza su enfoque portátil.

Tecnologías y ergonomía

La tecnología Open Sound Technology permite escuchar audio sin aislarse por completo del entorno, con especial atención a elementos como el tráfico o los sonidos ambientales. A ello se suma un Sound Seal System y altavoces direccionales para reducir fugas de sonido y mejorar la privacidad.

En el apartado de ajuste, los auriculares están inclinados 50 grados y equilibrados en tres puntos para situar el altavoz sobre el oído. Los ganchos de silicona buscan asegurar la estabilidad incluso durante actividades físicas como correr o montar en bicicleta.

Valores destacados

El sonido se apoya en un diafragma personalizado con diseño pendiente de patente, recubrimiento de titanio, driver ultraligero y una estructura escalonada. Según la información facilitada, los componentes del driver son casi un 30% más ligeros que los de auriculares convencionales y mejoran hasta en 3 dB el rendimiento en frecuencias medias y altas. Además, el algoritmo Bass Enhance optimiza los graves.

La autonomía alcanza hasta 30 horas de reproducción con el estuche de carga, y una carga rápida de 10 minutos proporciona hasta 10 horas de escucha. Para las llamadas, integran Clear Voice Technology con procesamiento basado en inteligencia artificial entrenado en más de 28 millones de escenarios de ruido.

Los Ear (open) Blue cuentan con certificación IP54 frente al polvo y el agua, han sido sometidos a pruebas de sudor durante 48 horas a 55 °C y 95% de humedad, y cuentan con un gancho reforzado con hilo de níquel-titanio de grado aeroespacial.

Aplicación de control

A través de la app Nothing X, es posible ajustar graves, agudos y voces, usar ecualizaciones creadas por la comunidad o configurar un ecualizador de 8 bandas. Cuando se emparejan con dispositivos Nothing OS, permiten acceder a ChatGPT mediante control por voz.

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Precio

Los Ear (open) Blue están ya disponibles a través de nothing.tech, con un precio de 99 euros.