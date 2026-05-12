iRobot reduce el tamaño de sus Roomba y apuesta por más autonomía en la limpieza doméstica

iRobot ha presentado la ampliación de su gama de robots aspiradores Roomba para 2026, una actualización centrada en la reducción de tamaño de los dispositivos, el aumento de la potencia y la mejora de la automatización en las tareas de limpieza del hogar.

Según la compañía, los nuevos modelos son hasta un 25% más pequeños en volumen respecto a generaciones anteriores, lo que permite acceder a espacios de difícil alcance, como zonas bajo sofás, camas o muebles bajos de hasta nueve centímetros de altura. Este rediseño responde a cambios en los hogares, con espacios más reducidos y una mayor presencia de obstáculos cotidianos.

Gama básica para mantenimiento diario

La nueva gama se estructura en tres niveles. El modelo más básico, Roomba 115, está orientado a viviendas pequeñas y tareas de mantenimiento diario. Incorpora navegación inteligente y una potencia de succión de hasta 15.000 pascales, suficiente para la limpieza habitual de polvo y residuos ligeros.

Más potencia y funciones combinadas

En un escalón intermedio se sitúa la serie Roomba Plus, dirigida a hogares con mayor actividad o superficie. Incluye varios modelos —como los 415, 515, 575, 615 y 675 Combo— que combinan aspirado y fregado en una sola pasada y alcanzan entre 20.000 y 30.000 pascales de succión. Algunos de estos dispositivos incorporan sistemas de fregado con rodillo y pulverización de agua caliente, que puede alcanzar los 60 grados, con el objetivo de mejorar la eliminación de suciedad incrustada.

Estos modelos también integran sistemas de navegación más avanzados. La tecnología LiDAR permite mapear el hogar con precisión, mientras que en las versiones superiores se añade reconocimiento visual mediante inteligencia artificial para evitar objetos como cables o calzado durante la limpieza.

Gama alta con mayor automatización

En la gama alta, los modelos Roomba Max 715 y 775 están diseñados para viviendas de mayor tamaño o con necesidades más intensivas. Mantienen una potencia de hasta 30.000 pascales y añaden mejoras en la recogida de pelo de mascotas, filtración del aire y control de olores. También incluyen sistemas automatizados que vacían los depósitos, limpian los rodillos y secan los componentes con aire caliente.

Uno de los elementos comunes en los modelos más avanzados es la incorporación de bases de autolimpieza, que reducen la intervención manual y permiten un funcionamiento más autónomo durante periodos prolongados.

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Disponibilidad y precios

La nueva gama Roomba estará disponible en los mercados, entre ellos el nuestro, a partir de mediados de 2026, con precios que oscilarán entre los 249 euros del modelo más básico y los 899 euros de las versiones más completas. La compañía ha indicado que tanto las fechas de lanzamiento como los precios finales podrán variar en función del mercado.