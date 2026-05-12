Googlebook, el nuevo portátil de Google pensado para la era de la inteligencia

Google ha presentado Googlebook, un nuevo tipo de portátil concebido específicamente para Gemini Intelligence y planteado como la evolución natural de la era Chromebook hacia una “sistema de inteligencia” en lugar de un sistema operativo tradicional. La compañía adelanta que se trata de una primera muestra de una gama de equipos que combinarán navegador, apps de Google Play y una experiencia integrada con los dispositivos del usuario.

Gemini, en el centro

La principal novedad de Googlebook es que ha sido diseñado desde cero para aprovechar Gemini Intelligence. Entre sus funciones destaca Magic Pointer, una herramienta desarrollada con el equipo de Google DeepMind que convierte el cursor en un elemento más interactivo y contextual, capaz de ofrecer sugerencias al pasar por encima de contenidos en pantalla. Según la información compartida, esa función permitiría, por ejemplo, convertir una fecha en un correo en una reunión o visualizar juntos dos elementos seleccionados, como un salón y un sofá nuevo.

La otra gran apuesta es Create your Widget, una función para generar widgets personalizados mediante indicaciones. Gemini podría buscar información en internet o conectarse con aplicaciones de Google como Gmail y Calendar para construir un panel adaptado a cada usuario. La propia compañía pone como ejemplo la organización de un viaje o una reunión familiar con vuelos, hotel, reservas y cuenta atrás reunidos en un mismo espacio del escritorio.

Integración con Android

Googlebook también nace con una integración profunda con Android. La idea es que el usuario mantenga el flujo de trabajo tanto en el portátil como al cambiar al teléfono, con compatibilidad directa entre ambos ecosistemas. Además de ejecutar aplicaciones de forma nativa, permitirá usar en el portátil apps del móvil sin descargas ni emulación táctil.

La compañía señala también Quick Access, una función que facilita ver, buscar o insertar archivos del teléfono desde el explorador del portátil sin necesidad de transferencias. Con ello, Google quiere reforzar una experiencia en la que el ordenador y el móvil funcionen como una sola plataforma de trabajo.

Diseño y fabricantes

En el apartado físico, Googlebook apuesta por materiales y acabados premium, con distintos formatos y tamaños. Google trabaja con Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo para fabricar los primeros modelos. El equipo se distinguirá por una glowbar única, un elemento que la compañía describe como funcional y estético a la vez.

Noticias relacionadas

Por ahora, Google solo ofrece un avance del proyecto y no entra en detalles técnicos concretos sobre especificaciones, precios o configuraciones. La empresa sí adelanta que habrá más información cuando los dispositivos empiecen a estar disponibles este otoño.