Android da el salto a la proactividad con Gemini Intelligence, la nueva capa de IA integrada en el sistema

Android se prepara para una nueva etapa centrada en la inteligencia artificial con la llegada de Gemini Intelligence, una integración que combina hardware avanzado y software optimizado para anticiparse a las necesidades del usuario y automatizar tareas cotidianas sin perder el control sobre los datos.

El despliegue se realizará por fases, comenzando este verano en los últimos Samsung Galaxy y Google Pixel, con la previsión de extenderse posteriormente a otros dispositivos Android como relojes, coches, gafas y portátiles.

Automatización de tareas complejas

Uno de los pilares de Gemini Intelligence es la automatización de acciones de varios pasos dentro de aplicaciones. El sistema ha sido optimizado en modelos como el Galaxy S26 y el Pixel 10 para integrarse en servicios populares como plataformas de comida o transporte.

El objetivo es reducir la intervención manual del usuario. Gemini puede encargarse de tareas como gestionar reservas, organizar compras o localizar información en aplicaciones como Gmail y ejecutar acciones relacionadas. Todo ello con supervisión del usuario, ya que el sistema solo actúa bajo petición y requiere confirmación final.

Además, la IA puede interpretar el contexto visual de la pantalla o imágenes. Por ejemplo, permite transformar una lista escrita en una app en un carrito de compra o buscar automáticamente servicios a partir de una fotografía.

Navegación web asistida

A partir de finales de junio, Gemini se integrará en Chrome como asistente de navegación. Esta función permitirá investigar, resumir y comparar contenidos en la web, además de automatizar procesos habituales como reservas o gestiones online.

Formularios sin fricción

El autocompletado evoluciona con la integración de Gemini. Android podrá rellenar formularios complejos utilizando información de aplicaciones conectadas, siempre bajo un sistema opcional que el usuario puede activar o desactivar en cualquier momento.

Escritura más natural con Rambler

Otra de las novedades es Rambler, una función integrada en Gboard que transforma el habla natural en texto pulido. El sistema elimina muletillas y organiza el discurso para generar mensajes claros.

Rambler también destaca por su capacidad multilingüe, permitiendo alternar idiomas dentro de un mismo mensaje manteniendo coherencia y contexto. El audio se utiliza únicamente para la transcripción en tiempo real y no se almacena.

Widgets generados por IA

Gemini introduce “Crea mi Widget”, una herramienta que permite diseñar widgets personalizados mediante lenguaje natural. Los usuarios pueden definir qué información quieren ver y cómo, desde paneles de recetas hasta widgets meteorológicos centrados en variables específicas.

Esta funcionalidad se extiende a distintos dispositivos del ecosistema Android, incluidos los relojes con Wear OS.

Una interfaz centrada en la atención

La llegada de Gemini también implica cambios en el diseño del sistema. Basado en Material 3 Expressive, el nuevo enfoque visual utiliza animaciones con propósito para reducir distracciones y facilitar la concentración en las tareas.

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Con esta integración, Android busca redefinir la interacción con el dispositivo, pasando de un uso reactivo a uno proactivo, donde la inteligencia artificial asume tareas rutinarias y adapta la experiencia a cada usuario.