Ufesa lanza Gelatella y Slushissimo para llevar el verano al hogar

Ufesa ha presentado Gelatella y Slushissimo, dos nuevos pequeños electrodomésticos con los que busca dar al hogar soluciones para disfrutar del verano. La marca española propone con estos lanzamientos una forma práctica y personalizada de preparar helados, sorbetes, granizados y bebidas frías.

Programas para helados

Gelatella está pensada para la elaboración de helados caseros y ofrece 11 programas para adaptarse a distintas texturas, desde sorbetes ligeros hasta yogur helado. Según la compañía, permite tener las recetas listas rápidamente y cuenta con una capacidad de 1,4 litros, pantalla táctil y funcionamiento silencioso.

En apenas 5 minutos, las recetas están listas, con una textura suave y equilibrada. Su sistema está pensado para que cada elaboración encuentre su punto justo: más aireada, más ligera o intensamente cremosa. En este proceso, tecnologías como MicroAir Infusion permiten conseguir una textura más ligera y delicada, mientras que CreamPulse potencia la cremosidad, logrando ese acabado homogéneo y envolvente que define un buen helado.

Bebidas frías

Por su parte, Slushissimo llega como una solución 6 en 1 para preparar granizados, frappés y otras bebidas frías. Tiene capacidad de 2,8 litros, sistema de congelación rápida y un modo Happy Hour para bebidas con alcohol, además de componentes aptos para lavavajillas y boquilla antigoteo.

Noticias relacionadas

La clave está en la textura. Gracias a su sistema FrostControl, las bebidas se enfrían y transforman directamente, sin necesidad de hielo, conservando la intensidad del sabor. A partir de ahí, la tecnología SmartFreeze ajusta la congelación con precisión para lograr una textura uniforme y suave.