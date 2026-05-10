Edifier M90: un sistema 2.0 que desdibuja la línea entre PC y cine en casa

Los Edifier M90 se presentan como unos altavoces compactos de dos vías con 133 mm de ancho, 212 mm de alto y 225 mm de profundidad por unidad, una cifra que facilita su colocación en un escritorio, una estantería o junto a un televisor.

La caja está construida en MDF, un detalle que ayuda a dar estabilidad al conjunto y a reducir vibraciones no deseadas.

Su planteamiento visual es sobrio, sin artificios, y encaja bien con la idea de un producto que busca integrarse en el entorno doméstico sin ocupar más de la cuenta.

Arquitectura acústica

Edifier apuesta aquí por un sistema biamplificado con 100 W RMS totales, repartidos entre dos tweeters de cúpula de seda de 1 pulgada y dos drivers de medios-graves de 4 pulgadas con diafragma de aluminio de largo recorrido.

La respuesta en frecuencia declarada llega hasta 40 kHz, y la certificación Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless sitúa al M90 en una franja claramente orientada a la reproducción cuidada de música y contenido audiovisual.

La presencia de DSP de extremo a extremo a 24 bits/96 kHz apunta a un trabajo de afinación más preciso que el de muchos sistemas compactos convencionales.

Conectividad completa

Uno de los rasgos más sólidos del M90 es su abanico de conexiones: HDMI eARC, óptica, USB-C, AUX y Bluetooth 6.0.

La compatibilidad con LDAC permite una transmisión inalámbrica de alta resolución en dispositivos Android compatibles, mientras que la función multipunto facilita alternar entre dos fuentes Bluetooth sin complicaciones.

También suma salida SUB OUT, una ventaja práctica para quien quiera ampliar el sistema con un subwoofer externo y ganar más cuerpo en graves.

Uso diario y control

El control remoto omnidireccional de 2,4 GHz y la rueda integrada en el propio altavoz activo ofrecen dos formas de manejo sencillas y directas.

Cuando el M90 se conecta por HDMI eARC, la compatibilidad con CEC permite gobernar volumen, encendido y silencio desde el mando del televisor, algo especialmente útil en el salón.

La app EDIFIER ConneX añade cambio de fuentes, ecualización, ajustes acústicos, reproducción Bluetooth y acceso a funciones extra como el firmware, lo que amplía bastante su margen de ajuste.

Colocación y ajuste

La propia documentación del producto insiste en que su rendimiento mejora si se cuida la ubicación, dejando espacio alrededor y evitando bloquear el puerto trasero.

Edifier incluye ajustes acústicos pensados para adaptar la respuesta al entorno, con controles de graves y agudos en el altavoz y opciones adicionales en la app para compensar pared, esquina o mesa.

Eso lo convierte en un sistema más flexible de lo que su tamaño podría sugerir, especialmente en habitaciones pequeñas o en un despacho donde la posición respecto a la pared cambia mucho el resultado.

Recomendación de compra

Los Edifier M90 resultan especialmente adecuados para usuarios que buscan un sistema de audio versátil sin compromisos espaciales ni de instalación.

¿Para quién son ideales estos altavoces?

Teletrabajadores y usuarios de escritorio: Óptimos para quienes pasan horas frente al ordenador y necesitan un sonido detallado para videoconferencias, música de fondo o edición de contenidos, con la ventaja de su USB-C y Bluetooth multipunto.

Entornos de salón compacto: Aquellos con televisores de tamaño medio que quieren mejorar el audio sin recurrir a barras de sonido voluminosas, aprovechando el HDMI eARC para un control unificado desde el mando del TV.

Aficionados a la música en Hi-Res: Melómanos con fuentes de alta resolución (como servicios de streaming premium o reproductores Android con LDAC) que valoran la certificación Hi-Res en un formato que cabe en una estantería o mesa auxiliar.

Configuraciones modulares: Usuarios que anticipan ampliar su sistema con un subwoofer externo, dada la salida dedicada SUB OUT que facilita esta evolución sin cambiar todo el conjunto.

¿Cuándo evitarlos?

No son la mejor opción para grandes salas de estar ni para quienes priorizan graves potentes sin accesorios adicionales, ya que su enfoque está en la precisión más que en el impacto masivo.

Precio

Por especificaciones y precio, el M90 se mueve en una zona intermedia-alta dentro de los altavoces activos compactos.

En nuestro mercado se han anunciado con un precio de unos 300 euros, mientras que su referencia internacional se ha situado en 369 dólares.

No es un modelo de entrada, pero tampoco pretende competir por volumen con soluciones grandes de cine en casa; su argumento está en la combinación de tamaño contenido, conectividad completa y un planteamiento más serio que el de un altavoz de escritorio convencional.

Valoración

Los Edifier M90 dejan una impresión muy positiva porque resuelven bien tres frentes que rara vez conviven con tanta naturalidad: tamaño compacto, conectividad amplia y especificaciones de audio ambiciosas.

Su perfil encaja especialmente bien en quien quiere un sistema único para ordenador, música en casa y televisor sin entrar en instalaciones complejas ni en equipos aparatosos.

También suman puntos por detalles poco frecuentes en este formato, como HDMI eARC, LDAC, multipunto, salida para subwoofer y opciones de ajuste fino mediante app.

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En conjunto, el M90 es una propuesta globalmente convincente, bien resuelta y especialmente sólida dentro de su categoría, con un equilibrio muy logrado entre usabilidad y calidad sonora