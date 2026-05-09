Un robot cortacésped sin cables para superficies amplias: así es el LiDAX Ultra 2000

El Mova LiDAX Ultra 2000 se sitúa en la parte alta de la gama de robots cortacésped de la marca con una propuesta que prioriza la autonomía de uso y la sencillez de instalación. Su objetivo se centra en asumir el mantenimiento de jardines amplios, de hasta 2.000 m², sin recurrir a cables perimetrales ni a una estación RTK, dos elementos que suelen condicionar el despliegue inicial de este tipo de dispositivos.

Estamos ante un equipo diseñado específicamente para trabajar con mapeo automático, navegación precisa y una gestión detallada desde la aplicación, lo que lo convierte en una solución orientada a quienes buscan reducir la intervención manual en superficies grandes y relativamente complejas.

Navegación e instalación sencilla

La base tecnológica del LiDAX Ultra 2000 es UltraView 2.0, un sistema que combina LiDAR 3D de 360 grados con cámara HDR de 1080p asistida por IA. El conjunto puede detectar objetos a una distancia de hasta 70 metros y generar mapas en tiempo real con precisión centimétrica, incluso en entornos difíciles o con condiciones de luz poco favorables.

Uno de los puntos más relevantes del modelo es que elimina la necesidad de cables perimetrales y de estación RTK. Eso reduce de forma notable el tiempo de preparación y simplifica la puesta en marcha, algo especialmente valioso en jardines grandes donde la instalación previa suele ser una parte sensible de la experiencia. El robot reconoce el terreno y construye su mapa de manera automática antes de empezar a trabajar.

Corte y remates

En el apartado de corte, mantiene la filosofía de la serie LiDAX Ultra con el sistema UltraTrim 1.0. Este mecanismo extiende el disco de forma automática al acercarse a bordes, muros o setos, con el objetivo de minimizar huecos en el remate y dejar un acabado más uniforme en los límites del césped.

Proporciona un ancho de corte de 20 cm y una altura regulable entre 3 y 10 cm desde la app. Son cifras contenidas, pero suficientes para un robot de esta categoría, cuyo valor no está tanto en la contundencia del corte como en la regularidad del mantenimiento. En jardines amplios, ese enfoque suele ser más útil que una lógica de trabajo más agresiva pero menos estable.

Rendimiento en el terreno

El modelo está preparado para pendientes de hasta el 45% y obstáculos de hasta 4 cm, además de pasar por espacios de 60 cm de ancho. Son datos que lo sitúan como una máquina apta para jardines con desniveles moderados, pasillos estrechos y pequeñas irregularidades del terreno, sin entrar en el terreno más extremo reservado a otras gamas.

La ficha también destaca la detección de más de 300 obstáculos, una cifra que cobra sentido en un jardín real, donde conviven muebles, juguetes, macetas, aspersores o la presencia de mascotas. Esa capacidad de reconocimiento ayuda a que el robot mantenga un ritmo de trabajo más continuo y con menos interrupciones.

Control desde la app

La aplicación MOVAhome concentra buena parte del valor funcional del producto. Desde ahí se puede ajustar la altura de corte, gestionar mapas duales, definir más de 150 zonas y crear áreas restringidas. También permite programar horarios, elegir modos de corte y personalizar patrones de trabajo, lo que da al usuario un control bastante amplio sobre cómo se comporta el robot en el día a día.

En una superficie de 2.000 m², esa flexibilidad no es un añadido secundario. La posibilidad de dividir el jardín en zonas, establecer recorridos y ordenar los ciclos de trabajo ayuda a que el robot encaje mejor en espacios con usos distintos, algo que termina influyendo tanto en el resultado como en la comodidad de uso.

Seguridad y mantenimiento

Mova incorpora funciones de seguridad pensadas para un uso cotidiano y prolongado. Entre ellas figuran la protección antirrobo, la alerta al levantar el robot y el seguimiento mediante el módulo Link, que en este modelo ofrece tres años de servicio gratuito. También incluye modos específicos para mascotas, con opciones de baja velocidad, zonas de actividad animal y suspensión del corte en horarios concretos.

A esto se suma la resistencia al agua IPX6, que facilita la limpieza exterior y simplifica el mantenimiento. En un robot concebido para trabajar con frecuencia y a la intemperie, este tipo de detalles prácticos tiene tanto peso como las cifras de navegación o corte.

Diferenciales frente al mercado

El LiDAX Ultra 2000 destaca por varios valores que lo diferencian de otros robots del segmento:

Sin costes adicionales de RTK: A diferencia de muchos competidores que exigen estaciones RTK o servicios de pago continuos, este modelo funciona sin ellas desde el primer día.

Corte de bordes automático <5 cm: La mayoría de robots deja mayor separación en los remates (10 cm o más), mientras que UltraTrim 1.0 se acerca hasta 5 cm sin intervención manual.

Navegación 24 horas con LiDAR 3D: Otros modelos con visión óptica no funcionan de noche ni con mala luz, pero este mantiene precisión continua gracias al LiDAR.

Gestión de mapas 3D duales: Permite dos mapas independientes y hasta 150 zonas personalizables, frente a los mapas 2D simples de un solo plano que ofrecen otros equipos.

Módulo 4G con 3 años gratis: Conectividad estable incluida durante tres años, sin suscripciones obligatorias desde el inicio.

Valoración

El Mova LiDAX Ultra 2000 deja una impresión sólida por un motivo sencillo: su propuesta está bien alineada con el uso que promete. No depende de una instalación compleja, no obliga a recurrir a soluciones adicionales para empezar a funcionar y ofrece un sistema de navegación que reduce fricciones desde el primer día.

Su mayor virtud está en la eficiencia con la que organiza el trabajo. Mapea, evita obstáculos, se mueve por pasos estrechos, ajusta el corte y regresa a la base con una lógica que busca mantener el césped en buen estado sin requerir una vigilancia constante. En jardines grandes, eso se traduce en una relación bastante equilibrada entre automatización y control.

Es un modelo muy recomendable para quien busque un robot cortacésped de gran formato con una puesta en marcha sencilla y una gestión clara desde la app. El equilibrio entre precio y prestaciones está bien resuelto: no intenta competir por exceso de complejidad, sino por una combinación coherente de navegación, corte y facilidad de uso.

Noticias relacionadas

Precio

El precio oficial del Mova LiDAX Ultra 2000 es de 1.699 €. La serie completa tiene los siguientes precios e incluye los modelos LiDAX Ultra 800 (949 €), 1000 (999 €), 1200 (1.099 €), 1600 (1.499 €) y 2000 (1.699 €), para distintos tamaños de jardín.