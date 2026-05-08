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Thomson lanza pilas AA y AAA recargables por USB-C

Las nuevas baterías, disponibles en formato AA y AAA, se recargan cuatro a la vez mediante un cable 4 en 1 y prometen hasta 1.500 ciclos de carga, con una garantía de cinco años

Pilas Thomson

Pilas Thomson

Pilar Enériz

Pilar Enériz

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Thomson ha presentado unas baterías recargables de litio en formatos AA y AAA que se cargan directamente por USB-C, sin necesidad de un cargador específico. La propuesta busca sustituir las pilas tradicionales en dispositivos de uso cotidiano como juguetes, mandos a distancia y otros pequeños aparatos.

Alternativa

La empresa subraya que las baterías se venden en paquetes de cuatro e incluyen un cable 4 en 1 para recargarlas todas en un solo puerto USB. Thomson afirma además que ofrecen una tensión de salida estable y un rendimiento alto durante su uso.

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Otra de las características destacadas es que pueden recargarse al menos 1.500 veces y que cuentan con una garantía de cinco años. La compañía sitúa este lanzamiento como una alternativa más práctica frente a las baterías recargables que requieren cargadores multiformato.

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