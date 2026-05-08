SOLUCIONES
Thomson lanza pilas AA y AAA recargables por USB-C
Las nuevas baterías, disponibles en formato AA y AAA, se recargan cuatro a la vez mediante un cable 4 en 1 y prometen hasta 1.500 ciclos de carga, con una garantía de cinco años
Thomson ha presentado unas baterías recargables de litio en formatos AA y AAA que se cargan directamente por USB-C, sin necesidad de un cargador específico. La propuesta busca sustituir las pilas tradicionales en dispositivos de uso cotidiano como juguetes, mandos a distancia y otros pequeños aparatos.
Alternativa
La empresa subraya que las baterías se venden en paquetes de cuatro e incluyen un cable 4 en 1 para recargarlas todas en un solo puerto USB. Thomson afirma además que ofrecen una tensión de salida estable y un rendimiento alto durante su uso.
Otra de las características destacadas es que pueden recargarse al menos 1.500 veces y que cuentan con una garantía de cinco años. La compañía sitúa este lanzamiento como una alternativa más práctica frente a las baterías recargables que requieren cargadores multiformato.
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