Thomson lanza pilas AA y AAA recargables por USB-C

Thomson ha presentado unas baterías recargables de litio en formatos AA y AAA que se cargan directamente por USB-C, sin necesidad de un cargador específico. La propuesta busca sustituir las pilas tradicionales en dispositivos de uso cotidiano como juguetes, mandos a distancia y otros pequeños aparatos.

Alternativa

La empresa subraya que las baterías se venden en paquetes de cuatro e incluyen un cable 4 en 1 para recargarlas todas en un solo puerto USB. Thomson afirma además que ofrecen una tensión de salida estable y un rendimiento alto durante su uso.

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Otra de las características destacadas es que pueden recargarse al menos 1.500 veces y que cuentan con una garantía de cinco años. La compañía sitúa este lanzamiento como una alternativa más práctica frente a las baterías recargables que requieren cargadores multiformato.