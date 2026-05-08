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SEGURIDAD

Blink lanza sus primeros video porteros 2K con más definición y nuevas alertas inteligentes

Los nuevos Blink Wired Doorbell 2K+ y Battery Doorbell 2K+ incorporan mayor rango dinámico, descripciones automáticas de eventos y estarán disponibles en varios mercados, incluido España

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Pilar Enériz

Pilar Enériz

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Blink ha presentado sus dos primeros video porteros con resolución 2K, una nueva gama formada por el Blink Wired Doorbell 2K+ y el Blink Battery Doorbell 2K+. La compañía amplía así su catálogo de seguridad para el hogar con dos modelos pensados para ofrecer una imagen más nítida y una mejor lectura de lo que ocurre en la puerta de casa.

Diferenciales

El modelo con cable está diseñado para viviendas que ya cuentan con instalación de timbre, e incluye alimentación continua y resolución 2K con mejor rango dinámico. Por su parte, la versión con batería mantiene la apuesta por una instalación más flexible y añade una visión de cuerpo entero, pensada para ver mejor tanto a los visitantes como los paquetes.

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Precio

Ambos dispositivos incorporan funciones de alertas inteligentes en Estados Unidos, con descripciones breves de los eventos de movimiento para facilitar una lectura rápida de lo que está sucediendo. Los nuevos video porteros ya están disponibles para reserva en mercados como España, con precios que arrancan en 49,99 dólares en Estados Unidos

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