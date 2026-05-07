PARA MAYORES
SPC lanza Zeus 2 Elite, un móvil sénior sin botones y con Modo Fácil
El nuevo smartphone suma pantalla de 6,7 pulgadas, cámara triple de 50 MP, batería de 5.000 mAh y asistencia remota con SPC Care para reforzar la autonomía de los mayores
SPC ha presentado Zeus 2 Elite, un smartphone dirigido a usuarios sénior que integra un diseño actual, una pantalla amplia sin botones físicos y herramientas pensadas para facilitar el uso diario y mantener la independencia. El dispositivo ya está disponible en dos colores y tiene un precio de 299,90 euros.
El terminal incorpora una pantalla de 6,7 pulgadas con refresco de 120 Hz, una cámara principal triple de 50 MP y una frontal de 32 MP, además de un procesador de ocho núcleos, 8 GB de RAM ampliables mediante RAM virtual y 128 GB de almacenamiento. SPC también ha integrado una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33 vatios, NFC, eSIM y desbloqueo biométrico.
Aspectos destacados
Uno de los apartados clave es el Modo Fácil, que adapta Android a un entorno más visual e intuitivo, con iconos grandes, textos ampliados y accesos directos a contactos y funciones esenciales. A ello se suma SPC Care, una aplicación de asistencia remota con la que un familiar o persona de confianza puede gestionar el teléfono a distancia y activar alertas de seguridad como el botón SOS o avisos por batería baja e inactividad prolongada.
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