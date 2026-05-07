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Huawei lanza en España la serie Watch FIT 5 con nuevas funciones de salud y deporte

La compañía presenta dos modelos con mejoras en pantalla, sensores y autonomía, disponibles desde 199 euros

Series Fit 5 de Huawei.

Series Fit 5 de Huawei.

Pilar Enériz

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Ciutadella
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Huawei ha presentado en nuestro mercado la serie de relojes inteligentes Watch FIT 5, compuesta por los modelos FIT 5 y FIT 5 Pro. La compañía introduce con esta generación una actualización centrada en el seguimiento de la salud, la práctica deportiva y la mejora de la experiencia de uso diaria, con especial atención a la autonomía, que alcanza hasta 10 días en uso ligero y siete en uso habitual.

La serie apuesta por un diseño ligero y una interfaz sencilla, al tiempo que incorpora un sistema de sensores de hasta 16 LEDs destinado a mejorar la precisión en la monitorización.

Dos modelos con diferencias en materiales y pantalla

La nueva gama llega con dos versiones diferenciadas principalmente por acabados y prestaciones. El FIT 5 se comercializa en cinco colores —Black, White, Purple, Green Nylon y Green— e integra una pantalla de 1,82 pulgadas.

Por su parte, el FIT 5 Pro introduce materiales más resistentes y una pantalla de mayor tamaño, de 1,92 pulgadas, con marcos de 1,8 milímetros y una relación pantalla-cuerpo del 83%. Este modelo incorpora cristal de zafiro, bisel de titanio y un brillo máximo de hasta 3.000 nits, lo que facilita la visibilidad en exteriores.

El modelo Pro añade tecnología AMOLED LTPO adaptativa, con una tasa de refresco variable entre 1 Hz y 60 Hz para optimizar el consumo energético. Entre sus variantes, la versión white incluye un acabado en nanocerámica, mientras que la orange incorpora una correa de nylon orientada a la actividad deportiva.

Funciones deportivas y navegación sin móvil

Entre las novedades destaca el modo Mini-Workout, que propone entrenamientos breves de entre 30 segundos y varios minutos sin necesidad de equipamiento. El sistema incluye hasta 30 rutinas guiadas.

En el ámbito de la actividad física, la serie permite el seguimiento de disciplinas como carrera, ciclismo, natación, golf o deportes acuáticos. El modelo Pro amplía estas capacidades con funciones específicas como navegación en trail running, acceso a más de 17.000 campos de golf o seguimiento de apnea hasta 40 metros.

Los dispositivos incorporan el sistema de posicionamiento Sunflower de doble frecuencia (L1 + L5), compatible con múltiples sistemas de navegación, y permiten consultar mapas offline a color sin depender del teléfono móvil.

Monitorización de salud y seguridad

La serie refuerza la monitorización continua del estado físico, con especial atención al sistema cardiovascular y la salud femenina. El FIT 5 Pro añade funciones como electrocardiograma (ECG), detección de fibrilación auricular mediante ondas de pulso y medición de la rigidez arterial.

Todos los modelos integran un sensor de temperatura en la muñeca que permite estimar ciclos menstruales y fases como la ovulación. En el apartado de seguridad, incorporan detección de caídas mejorada mediante sensor IMU.

Pagos desde el reloj y personalización

Los nuevos dispositivos permiten realizar pagos contactless a través de Curve Pay, sin necesidad de utilizar el teléfono móvil. El sistema permite gestionar varias tarjetas desde una única aplicación.

En paralelo, la marca ha anunciado una colaboración con la firma italiana LAG WORLD para incorporar elementos decorativos a las correas, así como accesorios para los auriculares Free Clip 2, orientados a la personalización estética del dispositivo.

Precios y disponibilidad

La serie está disponible en España desde hoy 7 de mayo. Watch FIT 5: precio recomendado de 199 euros. Watch FIT 5 Pro: precio recomendado de 299 euros.

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Durante el periodo de lanzamiento, el FIT 5 puede adquirirse por 159 euros con descuento, mientras que el FIT 5 Pro se sitúa en 249 euros aplicando promociones iniciales.

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