Dreame A3 AWD Pro 3500: automatización avanzada para jardines exigentes

La automatización del cuidado del jardín continúa avanzando hacia sistemas cada vez más autónomos, con menor dependencia de instalaciones previas y mayor capacidad de adaptación al entorno real. En este escenario, el Dreame A3 AWD Pro 3500 (existen versiones para mayores superficies) se presenta como una propuesta centrada en resolver uno de los principales retos del sector: mantener superficies amplias de forma eficiente, sin intervención constante del usuario.

Este modelo forma parte de la serie A3 AWD Pro, lanzada en España en marzo de 2026, y está orientado a jardines de hasta 3.500 metros cuadrados. Su enfoque parte de una premisa clara: eliminar la complejidad asociada a la configuración inicial y apostar por un sistema capaz de comprender el entorno por sí mismo. Para ello, prescinde de cables perimetrales, balizas o postes GPS, elementos habituales en generaciones anteriores de este tipo de aparatos.

Un sistema de navegación basado en percepción del entorno

El núcleo tecnológico del A3 AWD Pro 3500 es OmniSense 3.0, un sistema que integra sensores 3D con tecnología LiDAR de 360° y visión AI binocular. Esta armazón técnica permite al robot generar un mapa tridimensional del jardín de forma automática, identificando zonas de césped, obstáculos y límites operativos.

A diferencia de soluciones que dependen de infraestructuras externas o delimitaciones físicas, este planteamiento se basa en la percepción directa del entorno. En la práctica, esto facilita la puesta en marcha y reduce el tiempo necesario para comenzar a trabajar. También permite, como demuestran ls pruebas realizadas al equipo) una mayor flexibilidad ante cambios en el jardín, como la incorporación de mobiliario o variaciones en la vegetación.

Otro elemento relevante es su capacidad para mantener la navegación en condiciones complejas. El sistema está diseñado para operar en zonas con señal GPS débil, así como en escenarios con iluminación variable o presencia de sombras, lo que amplía su margen de uso en jardines con arbolado o estructuras.

Desempeño en terrenos irregulares

Más allá de la navegación, uno de los aspectos diferenciales del A3 AWD Pro 3500 es su capacidad de desplazamiento. El uso de motores hub con tracción total (4WD) permite afrontar pendientes de hasta el 80% (38,7°), una cifra que lo sitúa en un rango poco habitual dentro de su categoría.

Esta característica resulta especialmente relevante en jardines con desniveles, rampas o superficies no uniformes. A ello se suma la capacidad para superar obstáculos de hasta 5,5 cm, lo que contribuye a mantener la continuidad del trabajo sin interrupciones frecuentes.

El comportamiento en este tipo de terrenos no solo afecta a la movilidad, sino también a la calidad del corte. Mantener una trayectoria estable en pendientes o zonas irregulares es clave para evitar áreas sin cubrir o cortes desiguales, un aspecto que este modelo aborda desde su diseño mecánico.

Sistema de corte y cobertura

En cuanto al sistema de corte, el A3 AWD Pro 3500 incorpora un mecanismo de doble cuchilla con un ancho de trabajo de 40 cm. Esta configuración está orientada a optimizar la cobertura en superficies amplias, reduciendo el número de pasadas necesarias para completar el mantenimiento del jardín.

La altura de corte es ajustable entre 3 y 10 cm, lo que permite adaptar el resultado a diferentes tipos de césped o preferencias de mantenimiento. Según la información disponible, el sistema es capaz de trabajar sobre césped denso de más de 15 cm, manteniendo un rendimiento constante.

La tecnología EdgeMaster 2.0 añade un enfoque específico en los bordes, uno de los puntos tradicionalmente más problemáticos en los robots cortacésped. Con una precisión de hasta 3 cm respecto al límite, el dispositivo reduce la necesidad de repasos manuales, aunque logicamente no los elimina por completo.

Enfoque de uso y posicionamiento

Dentro de la gama, el A3 AWD Pro 3500 se sitúa como una opción intermedia, por debajo del modelo de 5.000 m² pero con la misma base tecnológica. Esta estrategia permite ajustar la capacidad de cobertura sin renunciar a las funcionalidades principales.

Su disponibilidad es reciente en nuestro mercado, con un precio de 2.599 €, distribuido a través de la tienda online de Dreame y otras grandes plataformas como Amazon.

Más allá del precio, su posicionamiento responde a un perfil de usuario que busca reducir al mínimo la intervención directa en el mantenimiento del jardín, especialmente en superficies donde el trabajo manual resulta más exigente en términos de tiempo.

Valoración

El Dreame A3 AWD Pro 3500 articula su propuesta en torno a una idea de eficiencia operativa, entendida no solo como rapidez, sino como capacidad de mantener un rendimiento constante con una mínima supervisión. Este enfoque se refleja en la integración de sus tecnologías, que trabajan de forma conjunta para reducir los puntos de fricción habituales en este tipo de dispositivos.

La ausencia de cableado perimetral y la generación automática de mapas suponen un avance en términos de usabilidad inicial, pero también en la adaptación a largo plazo. El robot no depende de una configuración rígida, lo que le permite responder mejor a cambios en el entorno sin requerir reprogramaciones constantes.

En paralelo, la combinación de tracción total y navegación avanzada hace posible que el trabajo no se vea interrumpido por las condiciones del terreno. Este aspecto es clave en jardines amplios, donde la continuidad del corte influye directamente en el resultado final. La capacidad de afrontar pendientes elevadas y sortear obstáculos refuerza su utilidad en escenarios reales, alejados de superficies ideales.

El sistema de corte, por su parte, mantiene una lógica orientada a la cobertura eficiente. El ancho de trabajo y la doble cuchilla permiten abordar grandes extensiones con menos ciclos, mientras que la regulación de altura facilita adaptar el mantenimiento a diferentes necesidades. La precisión en los bordes, aunque no elimina completamente la intervención manual, sí reduce su frecuencia de forma notable.

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En conjunto, el rendimiento del A3 AWD Pro 3500 se caracteriza por una ejecución consistente y predecible. No se apoya en elementos superfluos, sino en una integración técnica que prioriza la autonomía real y la continuidad del trabajo. Este equilibrio entre navegación, movilidad y capacidad de corte es lo que define su eficiencia: un sistema que no solo automatiza el proceso, sino que lo hace de forma estable en el tiempo y con un nivel de intervención reducido. Un producto altamente recomendable.