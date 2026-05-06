DXRacer Craft L: ergonomía firme para largas jornadas delante del ordenador

La DXRacer Craft L llega en un momento en el que el mercado de las sillas gaming ha dejado atrás la estética más estridente, pero todavía no ha terminado de resolver su gran promesa: ofrecer comodidad real durante jornadas largas. En ese escenario, la Craft L juega una carta clara, porque no intenta parecer una pieza de decorado para streamers, sino una silla amplia, sobria y orientada al uso continuado. La propia marca la presenta dentro de una línea que combina diseño ergonómico, reposacabezas magnético de presión cero, sistema CloudSense de espuma en capas y respaldo alto, una combinación que ya marca su intención de ir más allá del simple guiño gamer.

El primer mérito de esta silla está en su planteamiento físico. La talla L ofrece un respaldo de 78,5 cm de alto y una base de asiento de 56,5 cm de ancho, medidas que la colocan en una categoría pensada para usuarios que necesitan espacio y estabilidad más que un envoltorio estrecho. También ayuda que el asiento se sitúe entre 47 y 54,5 cm del suelo y que los reposabrazos 4D alcancen entre 66,5 y 82 cm, una horquilla que facilita ajustar la postura al escritorio y no al revés. En la práctica, eso la convierte en una silla que encaja mejor en un entorno de trabajo mixto, donde se alternan tecleo, lectura, reuniones y ocio.

Del gaming al despacho. Multifuncionalidad

Ese cambio de enfoque es importante porque el mercado ha madurado. Durante años, muchas sillas gaming se vendieron sobre todo por su aspecto, con promesas de “rendimiento” que no siempre se traducían en bienestar postural. Hoy el usuario mira otra cosa: quiere apoyar la espalda, descargar el cuello y no acabar doblado a las pocas horas. La Craft L entra en ese debate, y lo hace con una propuesta menos ruidosa y más seria, muy cerca de lo que pediría alguien que pasa tiempo entre el ordenador y la mesa de trabajo.

La clave está en que la comodidad no se basa en una sensación blanda y hundida, sino en un apoyo firme. Aquí hay que recordar el sistema CloudSense de espuma en capas, con una combinación de espumas de 25D para alivio de presión y 50D para soporte, que mejora hasta un 65% la distribución del peso corporal respecto a espumas convencionales. Ese planteamiento suele resultar más convincente para usos prolongados que los asientos excesivamente mullidos, que al principio parecen agradables pero terminan castigando la posición corporal. Aquí la silla transmite otra idea: no abraza el cuerpo para mimarlo, sino que lo ordena con cierta disciplina.

Un asiento firme

Ergonomía. / DXRazer.

Ese carácter más estable también ayuda a entender su vocación de silla para todo. La inclinación multifuncional permite bloquear el asiento en distintos ángulos, y el respaldo reclinable hasta 135 grados amplía el margen de uso sin caer en la caricatura de la butaca de relax. El soporte lumbar magnético ajustable mediante rueda lateral añade una capa de personalización que, en una silla de este perfil, resulta decisiva: se puede regular en profundidad, aunque no en altura, y eso permite encontrar un punto de apoyo razonable para la zona baja de la espalda durante una jornada entera.

La diferencia frente a muchas opciones del mercado está en que la Craft L no parece construida para deslumbrar a primera vista, sino para sobrevivir al uso repetido. DXRacer habla de garantía de dos años y un precio en 469 euros para esta configuración. No es una cifra baja, y precisamente por eso la silla debe justificarse por uso, no por apariencia. En ese sentido, la propuesta es coherente: si se compra, es para pasar muchas horas sentado con menos fatiga, no para decorar la habitación.

Ajustes que sí se notan

Uno de los puntos más interesantes es el reposacabezas magnético de presión cero, que evita el sistema más incómodo de gomas o enganches poco precisos. Es un detalle aparentemente menor, pero en una silla de uso diario cambia bastante la experiencia, porque el cuello no siempre necesita la misma presión ni el mismo ángulo. Lo mismo ocurre con los reposabrazos 4D, que en este tipo de modelos son más útiles cuando acompañan el movimiento natural del usuario y no cuando imponen una posición fija, ya que permiten ajustar altura, orientación y perspectiva.

En el conjunto, la Craft L se entiende mejor como una silla de oficina con ADN gaming que como una silla gaming al uso. Esa lectura es favorable para un mercado que, poco a poco, ha empezado a valorar más la salud postural que la agresividad estética. La ventaja de DXRacer, además, es que parte de una marca histórica: fue una de las pioneras en este segmento y se atribuye a la firma el lanzamiento de la primera silla gaming en 2006. Esa trayectoria pesa porque explica por qué su catálogo ha ido afinando el discurso ergonómico con más solvencia que muchas marcas llegadas después.

Vista frontal. / MPE.

Precio

La silla DXRazer Craft L tiene un precio de 469 euros.

Su principal virtud no está tanto en la sofisticación estética, como en una suma de decisiones razonables: respaldo alto, asiento amplio, ajuste lumbar en profundidad, reclinación, reposacabezas bien resuelto y una sensación general de robustez reforzada por hidráulica de Clase 4 certificada BIFMA/SGS y ruedas de PU de 60 mm silenciosas. En ese contexto, los 469 euros se leen no como un lujo, sino como una inversión en un objeto que se va a usar varias horas al día durante años.

También conviene leerla en el contexto actual del mercado. Las sillas gaming ya no compiten solo entre sí; compiten contra sillas ergonómicas de oficina, sillones híbridos y soluciones pensadas para hogares donde el escritorio forma parte del salón. Por eso triunfan cada vez más los modelos que no obligan al usuario a elegir entre salud y estética. La Craft L encaja bien en esa transición porque ofrece una presencia contenida y una funcionalidad que no necesita explicarse demasiado.

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Valoración

La DXRacer Craft L deja una impresión más que favorable porque entiende bien lo que hoy se le pide a una silla de este nivel: comodidad, ajuste útil y una ergonomía que sirva de verdad en el trabajo y en el ocio. No es una opción barata, pero sí una de esas sillas que tienen sentido cuando el uso es intenso y el cuerpo empieza a pasar factura. Su mayor virtud es que no obliga a elegir entre reposo y postura: intenta resolver ambas cosas a la vez, y lo hace con bastante acierto, gracias a un respaldo alto, asiento amplio en tela tejida, soporte lumbar regulable en profundidad, reposacabezas magnético de presión cero y un sistema de espuma CloudSense pensado para largas jornadas.