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Razer Kiyo V2: la webcam 4K que ajusta la imagen sola con ayuda de la inteligencia artificial

Graba en 4K a 30 imágenes por segundo, con sensor Sony STARVIS que capta bien la luz, visión de 93 grados, colores vivos con HDR y encuadre automático

Kiyo V2, Razer.

Kiyo V2, Razer.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Ciutadella
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La Razer Kiyo V2 es una cámara para ordenador que alcanza 4K a 30 imágenes por segundo, con una nitidez similar a la televisión de alta definición. Su sensor Sony STARVIS de 8,3 megapíxeles capta bien en poca luz y soporta modos como 1080p a 60 imágenes por segundo para vídeos fluidos. El ángulo de visión de 93 grados muestra más entorno sin deformar bordes, y el HDR equilibra claras y oscuras para colores reales. Admite codificación sin compresión para editar sin pérdidas, con enfoque automático o manual.

Ayuda de la inteligencia artificial

El encuadre automático con IA sigue la cara con zoom suave para centrarla siempre, aunque te muevas. Un clic ajusta luz, colores y elimina grano en iluminaciones malas. El retoque facial suaviza piel naturalmente y regulable, con objetivo gran angular sin deformaciones.

Programa para personalizar

Razer Synapse y Camo Studio (con licencia Pro gratuita de por vida) permiten cambiar sensibilidad a luz (ISO), velocidad del obturador o fondos virtuales como desenfoque o sustitución. Añade logos, marcas de agua y superposiciones para streaming.

Diseño, sonido y conectividad

Incluye obturador de privacidad giratorio y soporte pivotante para monitores o trípodes. Conexión USB-C a USB-C (USB 3.0), mide 74 x 65,3 x 116 mm y pesa 255 gramos. Micrófono estéreo omnidireccional a 16 bit / 48 kHz para audio claro.

Precio y colores

En negro, blanco o Quartz (rosa claro), por 169,99 euros en Razer.com y distribuidores desde octubre 2025.

Valoración

La Razer Kiyo V2 impresiona por su combinación técnica sobresaliente, que la coloca entre las webcams más completas para creación de contenido y videoconferencias. El sensor Sony STARVIS ofrece imagen excepcional en 4K a 30 fps incluso en baja luz, superando a muchas competidoras, mientras la IA con autoencuadre y retoque facial hace el uso intuitivo y profesional sin esfuerzo manual.

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El HDR enriquece colores y contrastes, el ángulo de 93 grados brinda versatilidad para cualquier escena, y el software con Camo Pro gratis permite ajustes avanzados como fondos virtuales o logos. Su diseño ligero, micrófono nítido y privacidad integrada resuelven necesidades prácticas con elegancia. En resumen, es un avance accesible que eleva la calidad audiovisual para todos los usuarios.

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