Filtrada nueva información sobre el iPhone 18 Pro Max: cuándo sale, principales novedades y precio

Aunque ya se lleva meses hablando de las novedades del próximo iPhone 18, y del resto de su gama, todavía se van conociendo nuevos detalles sobre él.

La principal novedad que ha filtrado Mark Gurman, el periodista especializado en informar sobre la marca Apple, es el color de los iPhone.

La compañía tecnológica se ha dado cuenta de que una de las claves del éxito del iPhone 17 ha sido su llamativo color naranja. Este ha sido uno de los más vendidos y ha demostrado que a muchos usuarios les gustan los colores vivos y llamativos, diferentes a los convencionales como el blanco o el negro.

Un color que llama la atención

Así, Apple está dispuesta a seguir con esta estrategia. Aunque se llevaba meses hablando de que el posible color protagonista del iPhone 18 Pro y Pro Max sería el rojo intenso, ya no hay ni rastro de él en las nuevas filtraciones.

Según ha publicado Origitec, una tienda especializada en productos de Apple en Perú, los colores de esta gama serán cuatro. Uno de los más destacados es el regreso del color negro, que en un inicio había sido totalmente descartado para estos nuevos iPhone.

Pero aparte de este color tan clásico, el color cereza (aunque con un tono alilado) podría ser el otro protagonista. El azul claro y el plata son los otros dos colores que ya se han visto en varias gamas de iPhones anteriores.

Buenas noticias para los amantes de las fotos

La cámara de estos móviles también tendrá cambios. Apple ha trabajado en la cámara principal trasera para que a los 48 megapíxeles (MP), que también tiene el iPhone 17, se le sume una apertura variable.

Esto significa que permitirá al usuario ajustar el tamaño de la abertura del diafragma y poder controlar la luz. Así, el sensor principal tendrá mayor versatilidad con el enfoque y desenfoque de los objetos y paisajes.

Y para los amantes de hacerse ‘selfies’, tendrá una significativa mejora en la calidad de la cámara frontal de los iPhone 18 Pro y Pro Max, que contarán con 24 megapíxeles, a diferencia de los 18MP que tenía el iPhone anterior.

El tamaño de la pantalla crece

Como ya se ha filtrado hace unos meses, la pantalla de los iPhone 18 tendrá ciertas mejoras: el iPhone 18 será de 6,3 pulgadas a 120 Hz (la resolución de la pantalla), al igual que el iPhone 18 Pro. El iPhone 18 Pro Max llegará a las 6,9 pulgadas con la misma resolución.

Además, habrá un cambio en los sensores frontales de los iPhone 18 Pro y Pro Max. La ‘Dynamic Island’ (‘Isla dinámica’ en español, de donde se pueden gestionar las notificaciones) será entre un 25% y un 35% más pequeña, gracias a un módulo de sensores más compacto y a la posible incorporación de parte del Face ID (reconocimiento facial) bajo la pantalla. Para ello, Apple estaría probando un cristal microtransparente capaz de dejar pasar la luz infrarroja sin afectar a la calidad del panel.

Gente paseando por delante de la tienda Apple de Barcelona. / Elisenda Pons

Un mayor rendimiento

Otra de las novedades que han salido a la luz es el procesador. El iPhone 17 lleva los chips A19 y A19 Pro, lo que por lógica -siempre según Gurman-, en 2026 tocará conocer los chips A20 y A20 Pro.

Además, se espera que el SoC (‘System on a Chip’ o ‘Sistema en un Chip’ en español), conocido como ‘Apple Silicon’, venga con un proceso de fabricación de 2 nanómetros, lo que implica una mejora de los sistemas anteriores, que llevaban 3 nanómetros.

Con 2 nanómetros hay una mayor densidad de transistores, por lo que tiene mejor rendimiento y una mayor eficiencia energética (un menor consumo de la batería, que -dicen- superará los 5.000 mAh). Sin embargo, esto implica un mayor coste en la fabricación.

También se espera un aumento de la memoria RAM en toda la gama iPhone 18, pensado para mejorar el rendimiento de las funciones de inteligencia artificial, con una mayor integración de Google Gemini dentro de Apple Intelligence.

Las mejoras tienen un precio

De hecho, se sabe que el iPhone 18 rondará entre los 950 y 1.000 euros, mientras que el iPhone Pro llegará hasta los 1.400 euros. Los más atrevidos podrán comprar el iPhone Pro Max por 1.500 euros.

Se espera que el nuevo y primer iPhone plegable (‘iPhone Fold’, en inglés) también salga al mercado junto con el iPhone Pro Max, y que ronde alrededor de los 2.000 euros. De este, el portal 'Cinco Días' ha publicado recientemente que adoptaría un diseño tipo libro con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y otra interior de 7,8 pulgadas, con un grosor desplegado de apenas 4,5 milímetros. Su bisagra, fabricada con metal líquido, buscaría reducir el desgaste y minimizar la marca del pliegue. En su interior compartiría el procesador A20 Pro y el módem C2 del iPhone 18 Pro, y optaría por Touch ID en lugar de Face ID ante la complejidad de integrar sensores faciales en un formato plegable.

Conectividad 5G

También habrá una evolución con el módem (el componente de conectividad) 5G de Apple. Desde 2025, todos los iPhone han llevado el chip C1. Pero el iPhone 18 lo cambiará por el chip C2. Esto comportará mejoras en la conectividad satelital, permitiendo la compatibilidad con 5G vía satélite como función de comunicación en zonas sin cobertura tradicional.

Lo único que aún no se ha podido aclarar del todo es la versión de iOS (sistema operativo exclusivo de Apple) que tendrá esta nueva gama. Seguramente, los iPhone 18 vendrán con el iOS 27 preinstalado.

Y para los impacientes...

Faltan aún meses para que los iPhone 18 salgan al mercado, pero ya se sabe cuándo lo harán. De hecho, no se lanzará toda la gama a la vez, como es habitual.

En septiembre de 2026 aterrizarán los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el nuevo iPhone plegable. Los que quieran comprar el iPhone 18 estándar tendrán que esperar hasta la primavera del año siguiente, en marzo o abril de 2027.