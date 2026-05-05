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SOLUCIONES

El hogar como refugio frente al polen: tecnología para reducir los alérgenos

Purificación del aire y limpieza diaria se consolidan como claves en una primavera con altos niveles de polen

Purificador Dyson.

Purificador Dyson.

Pilar Enériz

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Ciutadella
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La elevada concentración de polen esta primavera ha reforzado la importancia de controlar la calidad del aire en el interior del hogar, donde también se acumulan alérgenos. En este contexto, dispositivos de purificación y aspiración ganan peso como herramientas para reducir la exposición diaria.

Un interior con más partículas de lo esperado

El doctor Pedro Ojeda, especialista en alergología, advierte de que “es un error común pensar que el interior del hogar es un entorno ‘seguro’”, ya que pueden concentrarse partículas finas, alérgenos y compuestos derivados de la actividad diaria. Según explica, la intensidad de la temporada responde a lluvias previas y episodios de calor que han acelerado la polinización, junto al efecto de la contaminación.

Purificación del aire como estrategia

Entre las recomendaciones, destaca mantener las ventanas cerradas en las horas centrales del día y utilizar sistemas de filtración. En este escenario, la compañía Dyson ha puesto en catálogo un eficiente purificador HushJet HJ10 integra filtración electrostática y un sistema sellado que captura partículas microscópicas como polen o polvo y las distribuye por la estancia. Su modo nocturno, con niveles de hasta 24 dB, permite su uso continuado sin afectar al descanso.

“El control de la calidad del aire durante la noche disminuye la inflamación de la vía aérea y mejora la calidad del sueño”, señala Ojeda.

Limpieza frecuente para evitar la reexposición

El polen también se deposita en superficies, lo que obliga a reforzar la limpieza. “El problema no es solo la entrada de polen, sino su permanencia y re-suspensión”, indica el especialista, que desaconseja escobas o plumeros.

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En este sentido, son hoy numerosas las soluciones de aspiración para ayudar a evitar problemas en casa. La marca señalada más arriba ha desarrollado la aspiradora PencilVac Fluffycones, con sistema de filtración sellado capaz de capturar el 99,99% de partículas de hasta 0,3 micras, se orientan a una limpieza diaria que contribuya a mantener bajo control los alérgenos en el hogar.

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