Mova presenta nuevos robots limpiafondos con funciones avanzadas de automatización para piscinas

La compañía Mova ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos robots limpiafondos para piscinas, el Rover X10 y el Diver A10, con los que amplía su catálogo de dispositivos para el mantenimiento automatizado del hogar también en exteriores.

Modelo insignia

El Rover X10 se presenta como el modelo más avanzado de la marca. Incorpora un sistema de cuatro motores de propulsión a chorro que facilita el desplazamiento vertical dentro de la piscina. A ello se suma una capacidad de succión de hasta 38.000 litros por hora y un sistema de navegación con escaneo de 360 grados que permite mapear el entorno.

El dispositivo incluye cobertura denominada OMNI 7 en 1, diseñada para actuar sobre distintas zonas de la piscina, desde el fondo hasta las paredes o la línea de flotación. También integra sensores para sortear obstáculos y escalones, con el objetivo de cubrir superficies complejas.

Autonomía y capacidad

Uno de los elementos destacados del Rover X10 es su batería de 15.000 mAh, que permite un uso continuado de hasta seis horas. Según la compañía, este tiempo es suficiente para limpiar piscinas de hasta 500 metros cuadrados en un solo ciclo.

El sistema de carga inalámbrica y el doble modo de estacionamiento buscan simplificar el uso tras cada sesión de limpieza.

Diseño de cepillado y succión

El robot cuenta con un sistema de doble rodillo y cepillos delanteros y traseros, orientados a mejorar la recogida de residuos y la limpieza de manchas en zonas de difícil acceso. Además, incorpora un cepillo específico, denominado EdgeDrive, para actuar en bordes y esquinas.

La combinación de estos elementos se apoya en un canal de flujo diseñado para evitar el retroceso de los residuos durante la aspiración.

Navegación y control

El Rover X10 utiliza la tecnología FloatDrive, que combina propulsión y control diferencial para optimizar el movimiento dentro del agua. Este sistema permite mantener estabilidad en superficies irregulares y facilita la recuperación del robot tras finalizar la limpieza.

Alternativa con inteligencia artificial

Junto al Rover X10, la firma también comercializa el Diver A10, un modelo presentado en marzo de 2026. Este dispositivo incorpora funciones de inteligencia artificial para la navegación y el reconocimiento del entorno, con un enfoque orientado a simplificar el uso en escenarios domésticos.

Noticias relacionadas

Según la compañía, el Diver A10 busca ofrecer un equilibrio entre rendimiento y accesibilidad, manteniendo funciones automatizadas en un formato más contenido.