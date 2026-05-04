Honor irrumpe con la 600: Creatividad ilimitada en bolsillo

La firma Honor acaba de anunciar la serie Honor 600, compuesta por los modelos: 600 y 600 Pro, dirigida a usuarios interesados en capturar y editar contenido multimedia. La compañía destaca una cámara principal de 200 MP con sensor de 1/1,4 pulgadas, que combina píxeles 16 en 1 para un tamaño equivalente de 2,24 μm y mayor sensibilidad a la luz un 24% superior gracias a la tecnología E2E AI Remosaic. Incluye también una cámara ultra gran angular de 12 MP, un sensor de temperatura de color y una frontal de 50 MP; en el Pro, se añade un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 3,5x y hasta 120x digital.

Tecnología Imagen a Vídeo 2.0

La serie incorpora Imagen a Vídeo 2.0, basada en un modelo multimodal unificado que integra generación, edición y comprensión de vídeo, permitiendo crear secuencias de 3 a 8 segundos a partir de hasta tres imágenes e instrucciones en lenguaje natural. Los usuarios definen fotogramas inicial y final para control narrativo, con acceso a una extensa biblioteca de plantillas cinematográficas. Un botón de IA dedicado accede directamente desde la galería, y el agente de fotos con IA permite ediciones por descripción verbal; incluye borrador y collage de fotos en movimiento para composiciones 3D. Esta función es un servicio en la nube opcional que requiere Honor ID e internet, con usos gratuitos limitados (10 al día para early adopters hasta julio de 2026).

Sistema de estabilización y fotografía nocturna

El sistema SOIS patentado usa inteligencia artificial para estabilizar las fotos y vídeos como si el móvil no temblara al sujetarlo a mano: alcanza un nivel CIPA 6.0 en la cámara principal (del 600 y Pro) y 6.5 en el teleobjetivo del Pro, similar a lo que logran cámaras compactas profesionales sin espejo.

Además, el AI Color Engine ajusta los colores automáticamente para que salgan naturales bajo luces mezcladas (como bombillas y sol), con herramientas que mejoran fotos nocturnas en zooms de 0,6x a 10x, retratos de noche con fondos desenfocados variados (solo en Pro) y un modo SuperMoon 2.0 para captar la luna nítida con detalles en primer plano. En modelos anteriores de la marca, los usuarios crearon más de 13,4 millones de segundos de vídeo usando funciones de IA similares.

Esto significa vídeos suaves sin trípode y fotos claras de noche o lejanas, accesibles para cualquiera sin ser experto.

Diseño refinado y pantalla de 8.000 nits

La serie cuenta con un cuerpo unibody fabricado mediante tallado en frío, marco de metal con acabado mate, las esquinas redondeadas más amplias entre los móviles Android y un bisel inferior negro de solo 0,98 mm.

Está disponible en colores naranja, blanco dorado y negro, y conserva el mismo grosor y peso que la generación anterior, a pesar de incorporar una batería más grande de 6.400 mAh.

Pantalla y resistencia

La pantalla de 6,57 pulgadas alcanza 8.000 nits de brillo máximo, 458 ppp, refresco adaptativo de 120 Hz y atenuación PWM de 3.840 Hz, con modo luz solar hasta 4.000 nits. Ofrece protección IP68, IP69 e IP69K, más certificación SGS de cinco estrellas en caídas y aplastamientos. La Honor Eye Comfort busca equilibrar brillo y comodidad visual.

Batería para dos días

La batería de 6.400 mAh es la mayor en la historia de la serie N, integrada sin aumentar grosor gracias a apilamiento laminar que maximiza espacio y reduce deformaciones. Un motor de programación AI optimiza energía para dos días de uso exigente, funcionando a pleno a -20 °C con 20% de carga y hasta 1.600 ciclos para cinco años de durabilidad.

Carga y seguridad

La serie soporta carga rápida por cable de 80 W en ambos modelos, lo que permite recargar la batería de 6.400 mAh de 0 a 100% en menos de una hora en condiciones ideales, y carga inalámbrica de 50 W solo en el Pro, que acelera el proceso sin cables colocando el móvil sobre un soporte compatible. Además, ofrece carga inversa de 27 W, útil para cargar otros dispositivos como auriculares o incluso un iPhone apoyado en la parte trasera del Honor 600, gracias a la compatibilidad con el estándar Qi extendido.

La gestión inteligente de la batería ajusta la potencia de carga según la temperatura del dispositivo en tiempo real, reduciendo riesgos de sobrecalentamiento y permitiendo usar el móvil intensivamente (juegos, vídeos o navegación) mientras se carga, sin ralentizar el proceso. Incluye monitoreo constante de temperatura y voltaje para prevenir sobrecargas o descargas excesivas, junto con separadores resistentes al calor y válvulas de alivio de presión que evitan hinchazones o fallos, asegurando hasta 1.600 ciclos completos (equivalentes a unos cinco años de uso diario).

Estos elementos combinan rapidez con seguridad: por ejemplo, la carga por cable reparte la energía uniformemente entre celdas para minimizar el estrés térmico, mientras la inalámbrica usa bobinas adaptativas que alinean automáticamente el dispositivo para máxima eficiencia. En resumen, ofrece autonomía de dos días bajo uso normal y recargas prácticas sin comprometer la salud de la batería a largo plazo.

Rendimiento con Snapdragon

Equipa el procesador Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm, un chip de gama media-alta que mejora un 27% el rendimiento del procesador principal (CPU, para tareas cotidianas como abrir apps o navegar) y un 30% en la gráfica (GPU, para juegos fluidos y edición de vídeo sin lags).

Por su parte, el 600 Pro sube la apuesta con el Snapdragon 8 Elite fabricado en 3 nanómetros (un proceso más eficiente y compacto que consume menos batería), logrando avances del 45% en CPU y 44% en GPU respecto a generaciones previas, ideal para multitarea pesada, IA avanzada y gaming exigente sin calentarse.

Estos procesadores garantizan que ambos modelos manejen MagicOS 10 basado en Android 16 con respuestas rápidas: desde generar vídeos con IA en segundos hasta correr juegos gráficamente intensos durante horas, todo con configuraciones de 8/12 GB de RAM y 256/512 GB de almacenamiento. En pruebas como Geekbench, el Pro supera los 8.600 puntos multinúcleo, confirmando su potencia para usuarios avanzados.

Integración multiplataforma

OneHop sincroniza notificaciones con iPhone, comparte archivos con toque, puntos de acceso y mensajes de Apple Watch; notas y archivos accesibles en Mac como locales.

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Disponibilidad y precio

Desde hoy 4 de mayo hasta el día 31 del mismo mes, el Honor 600 (8/256 GB) cuesta 499 € (PVP 599 €) con cargador 100 W; 8/512 GB a 599 € (PVP 649 €). El Pro 12/512 GB en HiHONOR a 899 € (PVP 999 €) incluye proyector Honor Choice y cargador 100 W. Disponible en HiHONOR y canales habituales, colores naranja, blanco dorado y negro. Más detalles en www.honor.com/es.