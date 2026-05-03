Rokid desembarca en Europa con unas gafas de IA

Rokid ha anunciado su entrada oficial en el mercado europeo con un evento en Múnich y el lanzamiento de una web de comercio electrónico para consumidores europeos. La compañía, especializada en realidad aumentada e inteligencia artificial, enmarca este movimiento en su estrategia de expansión continental tras su participación en Hannover Messe a principios de abril.

La presentación se centra en dos productos: Rokid Glasses y Rokid Ai Glasses NEO. La empresa define las primeras como unas gafas orientadas a la productividad profesional, con pantalla AR dual, traducción y transcripción en tiempo real y un asistente multimodelo compatible con sistemas como GPT y Gemini.

Dos modelos para usos diversos

Rokid Ai Glasses NEO priorizan un formato sin pantalla y una interacción basada en la voz, adecuadas para tareas cotidianas, viajes y creación de contenido. Estos dispositivos admiten 12 idiomas en la interacción por voz y traducción en 89 idiomas.

Ambos modelos se apoyan en el Open AI Ecosystem de Rokid, una plataforma que permite trabajar con varios modelos de lenguaje grandes sin restricciones a un único entorno. Esta arquitectura busca ofrecer una experiencia flexible y accesible en distintos contextos de uso diario en Europa.

Expansión en un mercado en auge

La llegada de Rokid al mercado europeo coincide con el avance de los wearables con IA, impulsado por mejoras en capacidad de proceso, conectividad y funciones inteligentes. En el acto de Múnich, la compañía mostró demostraciones prácticas en directo, con aplicaciones en trabajo, viajes, accesibilidad y productividad cotidiana.

Zoro Shao, director general global de Rokid, destacó que este lanzamiento sienta las bases para conectar con usuarios, socios e innovadores europeos que impulsan el futuro tecnológico. La firma subraya su compromiso con una tecnología centrada en las personas, alineada con su misión de no dejar a nadie atrás en el continente.

Precios y disponibilidad

Rokid Glasses, las versiones con pantalla, tendrán un precio oficial de 699 euros, mientras que Rokid Ai Glasses NEO saldrán a la venta por 449 euros, incluyendo la Capsule Battery. Para el primer mes tras el lanzamiento, se ha previsto una oferta temporal adaptada al mercado europeo.

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Del 4 al 12 de mayo, Rokid Glasses se podrán adquirir por 569 euros con una Rokid Power Capsule incluida; del 13 al 31 de mayo, el precio será de 589 euros con un cable magnético de carga. A partir del 1 de junio, regresarán al precio estándar de 699 euros.