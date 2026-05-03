La inteligencia artificial se abre paso en el ámbito social: de la autonomía personal a la memoria colectiva

La inteligencia artificial empieza a encontrar aplicaciones más allá del ámbito empresarial o tecnológico, con usos orientados a mejorar la vida cotidiana de personas en situaciones diversas. En España, distintas iniciativas están explorando cómo herramientas como Gemini pueden contribuir a la autonomía personal, el bienestar emocional o la preservación de la memoria.

Autonomía en la vida cotidiana

Uno de los casos es el de Jonatan Armengol, crítico gastronómico y primer profesional ciego en su ámbito en el país. A través del uso de asistentes basados en IA y la cámara de su teléfono móvil, puede realizar tareas cotidianas que antes requerían ayuda externa. Entre ellas, identificar información visual relevante en su entorno, como fechas en productos domésticos. Este tipo de aplicaciones apunta a un uso práctico de la inteligencia artificial como apoyo a la independencia en la vida diaria.

IA en terapias de memoria

En el ámbito sanitario, la IA también se está incorporando a terapias dirigidas a personas con deterioro cognitivo. La Fundació Catalunya La Pedrera colabora en un proyecto que utiliza generación de imágenes para recrear recuerdos a partir de descripciones orales de pacientes con alzhéimer en fases iniciales. Estas representaciones visuales se integran en sesiones de estimulación cognitiva, con el objetivo de reforzar la memoria y favorecer la conexión emocional. El proceso permite a los pacientes validar las imágenes generadas, incorporándolas como parte de su narrativa personal. Historias que conectan generaciones

Transmisión de experiencias

Otra línea de aplicación se centra en la transmisión de experiencias vitales entre generaciones. La Fundación Lo Que De Verdad Importa impulsa un programa en el que voluntarios documentan historias de personas mayores para convertirlas en libros. En este contexto, herramientas de IA se emplean para organizar la información, estructurar relatos y facilitar la investigación. Esto reduce el tiempo dedicado a tareas técnicas y permite centrarse en la interacción personal y el acompañamiento.

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Estos casos de éxito reflejan una tendencia incipiente en la que la inteligencia artificial se utiliza como herramienta de apoyo en contextos sociales, especialmente en situaciones que requieren adaptación, cuidado o preservación de la experiencia humana. Más allá de sus capacidades técnicas, su impacto depende en gran medida de cómo se integra en entornos reales y de las necesidades concretas de las personas que la utilizan.