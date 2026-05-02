WhatsApp avisa a los usuarios de móviles antiguos: 'Dejará de estar disponible...'

WhatsApp es la aplicación móvil de mensajería por excelencia. Propiedad de la compañía matriz Meta, es la 'app' de dicha categoría más usada por los españoles, con un 93,8%, muy por encima de Instagram (25,6%) o Telegram (17,6%), según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De hecho, la agencia creativa global de marketing y comunicación, 'We are social' publicó en julio de 2025 el 'Informe Global Statshot Digital', donde se reflejaba que, a nivel mundial, más de la mitad de adultos conectados a nivel mundial usan este producto, siendo la cuarta aplicación más usada en todo el mundo con un 54%.

Cambios en septiembre

Pese a su alcance internacional, Meta ha cambiado los requisitos técnicos para que WhatsApp siga funcionando en ciertos dispositivos móviles y deje de hacerlo en otros tantos.

Iconos de aplicaciones de la compañía tecnológica Meta. / FABRICE COFFRINI / AFP

La aplicación de mensajería ha actualizado recientemente su página web oficial de soporte. Actualmente, WhatsApp es compatible en los teléfonos con el sistema operativo Android OS 5.0 o versiones posteriores. En iPhone, la versión mínima compatible con la red social es iOS 15.1.

Los dispositivos de la manzana mordida no se verán afectados por el cambio de requisitos de la compañía. Por el contrario, WhatsApp solo admitirá dispositivos con el sistema operativo de Android en las versiones 6 o posteriores, por lo que las anteriores quedarán obsoletas.

Esto significa que la versión Android Lollipop 5.0, lanzada por la empresa tecnológica Google en 2014, dejará de permitir el uso de esta aplicación de mensajería. Este cambió, según indica un mensaje recibido por usuarios de estos dispositivos, sucederá a partir del 8 de septiembre de este mismo año.

Riesgo para la privacidad de los usuarios

Meta explica también que revisa anualmente "qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen menos número de usuarios", que "es posible que no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp".

Además, la aplicación ha integrando nuevas funcionalidades como las burbujas de notificación flotantes, que permiten responder a los mensajes sin salir de otras aplicaciones. Estas funciones requieren el protocolo de Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), el cual no existe en las versiones 5.0 de Android.

El hecho de que los dispositivos con versiones anteriores a la mencionada no pueden recibir las últimas actualizaciones de seguridad ni sean compatibles con las últimas funcionalidades pone en riesgo la privacidad de los datos de la aplicación y del propio usuario.

Un Smartphone de Xiaomi con la versión de Android 5.0. / DAVID CHANG / EFE

Actualizar o cambiar

La red social aclara que "antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo".

Así pues, lo mejor para que esto no ocurra es actualizar el dispositivo móvil a la versión Android 6.0 o superior. Si el teléfono no lo permite, seguramente se deberá cambiar a otro que sí sea compatible si se quiere seguir usando la aplicación.

Qué hacer para no perder el historial de chats

Cabe recordar que un cambio de dispositivo no tiene por qué traducirse en una pérdida de datos: se pueden recuperar los chats de los que se disponía. Para ello se deben realizar copias de seguridad previas al cambio de móvil. WhatsApp tiene la opción de generar copias locales en la memoria interna del teléfono de forma diaria, semanal o mensual.

Para activarla, es necesario acceder a 'Ajustes', buscar el apartado llamado 'Chats' y -una vez dentro- seleccionar la opción de 'Copia de Seguridad'. La información copiada se puede transferir manualmente al nuevo dispositivo adquirido. Asimismo, la copia de seguridad de los chats también se puede almacenar en Google Drive, acción que también se puede gestionar en el apartado ya mencionado. Con el nuevo dispositivo, una vez instalada la aplicación de WhatsApp, deberás seleccionar la opción de restaurar el historial de chats, ya sea desde Google Drive o desde la copia local de la misma aplicación.

Es importante contar con el mismo número de teléfono y/o la misma cuenta de Google vinculada a la copia de seguridad para poder realizar el cambio.

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