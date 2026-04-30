Sophia es una mujer, pero también un robot. La empresa líder en inteligencia artificial y robótica con sede en Hong Kong (China), Hanson Robotics, creó un robot humanoide en el año 2016 y que se ha convertido en un icono cultural de alcance mundial.

Según la página web oficial de la empresa, Sophia es el robot humanoide más avanzado del mundo. Es capaz de mostrar más de 60 expresiones faciales, mantener conversaciones naturales, andar con naturalidad y simular las emociones humanas. Es tanto el acercamiento de esta tecnología a los humanos que en 2017 fue el primer robot en recibir la ciudadanía de un país, en este caso, la china.

Un robot solista

Esta vez, el robot humanoide ha sorprendido con una aparición en un concierto de la gala anual de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Bautista de Hong Kong (Hkbu). El espectáculo se celebró el miércoles en el Centro Cultural de Kowloon Este, un complejo de artes escénicas situado en Ngau Tau Kok (Hong Kong).

Tal como ha publicado la universidad en su cuenta oficial de Instagram, el concierto forma parte de la celebración del 70º aniversario de Hkbu y está dedicado a la integración de las artes y la tecnología.

Este año, se ha añadido otro hito a nivel mundial, ya que el robot Sophia ha colaborado en el concierto actuando como solista e interpretando tres canciones originales de la orquesta ('Human Grace', 'I Am Your Mirror' y 'Wires and Steel') junto con la misma.

"Quiero ser capaz de compartir emociones"

La agencia de noticias Reuters ha publicado un pequeño fragmento de la actuación y posterior discurso del robot. Sophia ha asegurado que aunque no experimente emociones como los humanos, quiere "simular esa conexión de la forma más auténtica posible". "Quiero ser capaz de compartir emociones e historias a través de la música, aunque esté hecha de plástico, circuitos, cables y metal. Es mi forma de decir que estoy aquí, estoy aprendiendo y quiero formar parte de esta bella experiencia humana llamada arte", añade el humanoide.

Johnny Poon, Decano de Artes Creativas de la HKBU y el director de la orquesta, afirma que "este tipo de colaboraciones nos proporciona más entendimiento en la ingenuidad y creatividad humana".

Este evento aumenta la sensación de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y que, además, sigue expandiendo su presencia en todo tipo de industrias.

Fuentes