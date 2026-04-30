Mova lanza el E40 Ultra, un robot aspirador con funciones avanzadas en la gama de menos de 500 euros

La firma Mova ha presentado el E40 Ultra, un nuevo robot aspirador con el que amplía su catálogo en el segmento de entrada, incorporando prestaciones habituales en dispositivos de mayor precio.

Destaca por integrar una potencia de succión de 19.000 Pa, una cifra orientada a mejorar la recogida de suciedad en una pasada. Según la compañía, este nivel de rendimiento permite capturar más del 99,5% de las partículas grandes.

Todo en uno

El dispositivo se acompaña de una estación base todo en uno, diseñada para reducir la intervención del usuario. Este sistema permite hasta 75 días sin mantenimiento gracias a funciones como la recolección automática de polvo, el lavado de la mopa y su secado con aire caliente.

Entre las características incluidas, el modelo incorpora tecnología de fregado MaxiReach, con mopas extensibles que facilitan la limpieza en bordes y rincones. También cuenta con un depósito de agua integrado de 80 ml para mantener un flujo constante durante el fregado.

Valores destacados

En el apartado de navegación y adaptación a superficies, el robot integra detección ultrasónica de alfombras. Este sistema permite elevar automáticamente la mopa hasta 10,5 mm para evitar la humedad y ajustar la potencia de succión al pasar sobre estos tejidos.

El E40 Ultra admite la incorporación de accesorios opcionales, como un dispensador automático de detergente o un cepillo principal Clean Chop con cuchillas integradas para evitar enredos de cabello.

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El nuevo robot aspirador ya está disponible en la página web oficial de la marca.