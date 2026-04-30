PRODUCTOS SINGULARES
Motorola presenta tres nuevos dispositivos plegables tipo flip en la familia razr
La nueva gama razr 70 apuesta por más potencia, diseño premium, inteligencia artificial y precios desde 869 euros en nuestro mercado
Motorola ha anunciado la llegada de tres nuevos dispositivos a su familia plegable razr: el motorola razr 70 ultra, el razr 70 plus y el razr 70. La nueva generación combina diseño refinado, rendimiento avanzado e inteligencia artificial para llevar la aumentar la flexibilidad de los terminales.
El motorola razr 70 ultra se presenta como el razr más potente hasta la fecha. Incorpora un sistema de cámara triple de 50 MP de nivel profesional, batería de larga duración, carga ultrarrápida y una pantalla externa con acceso completo. Además, suma una gran pantalla interna Extreme AMOLED de 6,96 pulgadas y una tasa de refresco de 165 Hz.
El motorola razr 70 plus integra una pantalla externa de 4,0 pulgadas con acceso completo, una amplia pantalla interna Extreme AMOLED de 6,90 pulgadas compatible con Dolby Vision, un sistema de cámara mejorado con funciones de IA, rendimiento rápido gracias a Snapdragon y carga de alta velocidad.
Por su parte, el motorola razr 70 llega con una pantalla externa práctica de 3,63 pulgadas, un versátil sistema de cámara principal y batería para todo el día. También mantiene la flexibilidad y las opciones de personalización de los modelos superiores de la familia.
Funcionalidad
La nueva gama razr 70 incorpora funciones inteligentes como moto ai, con herramientas como “Catch me up” y “Next Move”, además de acceso a Google Gemini, Gemini Live, Microsoft Copilot y la búsqueda en tiempo real de Perplexity. Motorola también añade novedades fotográficas como Camcorder Rotate to Zoom, Group Shots, Signature Style, Frame Match, Creative Watermarks y Ultra HDR optimizado para Instagram.
Diseño
En diseño, los tres modelos apuestan por acabados premium, bordes redondeados y una bisagra reforzada con titanio. El razr 70 ultra está disponible en PANTONE Orient Blue con textura Alcantara y en PANTONE Cocoa con acabado en madera natural; el razr 70 plus llega en PANTONE Mountain View; y el razr 70 se ofrece en PANTONE Hematite, Violet Ice, Sporting Green y Bright White.
Motorola también muestra su compromiso con la sostenibilidad. Los nuevos razr incluyen embalajes sin plásticos, materiales reciclados en varios componentes y una clasificación energética Clase A de la Unión Europea. Además, la compañía destaca la mayor durabilidad de la gama, desde la batería hasta la bisagra reforzada.
Precios
En España, el motorola razr 70 ultra tiene un precio desde 1.399 euros, el razr 70 plus desde 1.049 euros y el razr 70 desde 869 euros.
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