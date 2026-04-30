Mammotion presenta un robot de piscina capaz de salir del agua de forma autónoma

La empresa tecnológica Mammotion ha anunciado el lanzamiento del SPINO S1 Pro, un robot limpiafondos para piscinas que introduce como principal novedad la capacidad de salir del agua de forma autónoma. El dispositivo, presentado por primera vez durante el CES 2026, ha iniciado su campaña de financiación colectiva en Kickstarter este mes de abril.

Incorpora un sistema de acoplamiento automático denominado AutoShoreCharge, que permite al robot regresar por sí mismo a su base de carga una vez finaliza el ciclo de limpieza o cuando detecta un nivel bajo de batería. A diferencia de los modelos convencionales, que requieren intervención manual para ser retirados del agua, este dispositivo asciende por las paredes de la piscina, se alinea con la estación y emerge sin asistencia externa.

Según la compañía, el sistema mantiene la conexión con la base a una distancia de hasta 10 metros, lo que facilita su funcionamiento en piscinas de diferentes tamaños y configuraciones.

Tecnología aplicada

En el apartado de limpieza, el robot integra el sistema ZonePilot, que combina cámara, sensor de tiempo de vuelo (TOF) y sensores de presión y movimiento. Esta configuración permite identificar zonas con mayor acumulación de residuos y ajustar el recorrido en consecuencia, evitando áreas ya tratadas. El dispositivo es capaz de operar en el fondo, paredes y línea de flotación, adaptándose a distintas formas de piscina.

Asimismo, el sistema ajusta automáticamente la potencia de succión —que alcanza hasta 6.800 galones por hora— en función de la suciedad detectada, con especial atención a esquinas y áreas de difícil acceso.

Ecosistema de producto

El lanzamiento del SPINO S1 Pro se enmarca en la estrategia de la firma de ampliar su catálogo de soluciones de robótica para exteriores, con un enfoque centrado en la automatización de tareas domésticas. Las primeras unidades están previstas para su distribución en noviembre de este año.

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Paralelamente, la compañía también ofrecerá el modelo SPINO S1, una versión sin sistema de salida automática, que estará disponible durante la campaña en condiciones favorables en el mercado.