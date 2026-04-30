iRobot lanza Roomba Mini, un robot aspirador compacto adecuado para segundas residencias y regalo práctico del Día de la Madre

Con el asomar del buen tiempo, las escapadas a la playa y los fines de semana en segundas residencias apuntan a rutina. También lo hacen los restos de arena en el suelo, las migas del desayuno tardío y ese caos doméstico que nadie quiere gestionar… y menos aún el Día de la Madre. iRobot ha decidido poner sobre la mesa una propuesta práctica y oportuna: el nuevo Roomba Mini, un robot aspirador compacto pensado para pisos pequeños que busca colarse en la lista de regalos útiles (y agradecidos).

Presentado como el modelo más pequeño de la marca hasta la fecha, está diseñado para apartamentos de hasta 60 metros cuadrados, un tamaño habitual en viviendas vacacionales. Su enfoque no es casual: espacios reducidos, uso intermitente y necesidad de mantener cierto orden sin dedicarle tiempo. En otras palabras, justo lo que muchas madres querrán delegar.

Prestaciones

Pese a su tamaño, el dispositivo incorpora navegación ClearView LiDAR, lo que le permite moverse con cierta soltura entre muebles, esquivar obstáculos y colarse bajo sofás o camas, esos puntos donde la suciedad parece instalarse insistentemente. Combina aspiración con opción de mopa desechable, pensada para conseguir una limpieza rápida en el día a día.

Uno de sus puntos prácticos está en la automatización: el robot puede programarse para limpiar incluso cuando no hay nadie en casa, y su base AutoEmpty vacía el depósito automáticamente durante hasta 90 días. Esto resulta especialmente útil en viviendas de uso ocasional, donde mantener una sensación de limpieza constante es clave.

Diseño atrevido

Más allá de la funcionalidad, iRobot también ha querido jugar con el diseño. El Roomba Mini llega en colores como rosa, verde menta, blanco y negro, alejándose del clásico aspecto tecnológico para integrarse mejor en entornos veraniegos, más luminosos y relajados.

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Precio

Disponible estos días por 299 euros (100 euros de ahorro) en la web de la marca, este pequeño robot apunta a convertirse en uno de esos regalos que no son especialmente románticos, pero sí tremendamente prácticos. Porque, al final, pocas cosas dicen más “te quiero” que olvidarse de pasar la aspiradora en vacaciones.