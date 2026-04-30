Ezviz lanza la mirilla digital EP4 con resolución 4K y reconocimiento facial por IA

Ezviz ha presentado la nueva EP4, una mirilla digital que introduce mejoras en imagen, autonomía y funciones de detección respecto a modelos anteriores. El dispositivo incorpora resolución 4K y un campo de visión de 155 grados, con tecnologías de ajuste de imagen como WDR y corrección de distorsión para mejorar la visualización en distintas condiciones de luz.

El sistema incluye una pantalla táctil a color de 5,5 pulgadas instalada en la cara interior de la puerta, desde la que se puede ver la imagen en directo. También permite el acceso remoto a través del teléfono móvil, con notificaciones y visualización en tiempo real. El usuario puede definir hasta cuatro zonas de privacidad en la imagen.

Funciones destacadas

Entre sus funciones destaca el reconocimiento facial mediante inteligencia artificial, capaz de identificar rostros previamente registrados y enviar alertas personalizadas. A esto se suma un sistema de detección de forma humana con sensor PIR ajustable, orientado a reducir avisos innecesarios.

La mirilla integra audio bidireccional para comunicarse con visitantes desde el interior o a distancia. Según la información facilitada, la batería es de 7.100 mAh y está pensada para un uso prolongado sin recargas frecuentes.

El dispositivo se instala sin cableado y es compatible con puertas con orificios de entre 14 y 50 milímetros y espesores de 35 a 105 milímetros. Cuenta con certificación IP54 frente a polvo y salpicaduras.

En cuanto al almacenamiento, permite guardar vídeos en tarjetas microSD de hasta 512 GB o en la nube mediante el servicio EZVIZ CloudPlay, con cifrado AES y transmisión TLS.

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Precio

La EP4 está disponible en España en acabados dorado y plateado, con un precio de partida de 199 euros y distribución en tiendas físicas y plataformas online.