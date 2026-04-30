Dreo lanza una nueva serie de ventiladores con nebulización para interiores

Dreo ha presentado su serie TurboCool, una nueva gama de ventiladores con nebulización diseñada para interiores. La propuesta se apoya en la tecnología TurboCool Ultra Mist, que la compañía describe como un sistema capaz de reducir la temperatura sin generar humedad.

La marca sostiene que este desarrollo busca resolver una limitación habitual de los ventiladores con nebulización, cuyo uso se ha asociado tradicionalmente al exterior por los problemas de humedad. Según Joshua Gunn, vicepresidente de Dreo la tecnología integra un sistema de atomización ultrasónica y un flujo de aire en varias etapas para mantener el rendimiento de refrigeración y minimizar la condensación.

Posibilidades

Dentro de la serie, el modelo TurboCool Misting Fan 765S está orientado a espacios amplios y ofrece, según la compañía, una reducción de temperatura de hasta 6 grados, con una salida de 800 ml/h, gotas ultrafinas de 17 micras, un flujo de aire de hasta 10 m/s y un nivel sonoro de 20 dB. Además, incorpora un depósito de 6 litros con hasta 24 horas de funcionamiento en el nivel más bajo.

Para habitaciones más pequeñas, comercializa el TurboCool Misting Fan 516S, con nebulización de 11 micras, flujo de aire de hasta 8 m/s y una reducción de temperatura de hasta 3 grados. Este modelo cuenta con un depósito de 1,3 litros.

La gama se completa con el ventilador TurboPoly Fan 765S, un equipo convertible de sobremesa a pie, con oscilación horizontal de 150 grados y vertical de 100 grados, alcance de hasta 36 metros y compatibilidad con Matter por Wi‑Fi. También se suma el aire acondicionado portátil 318S, con 7.500 BTU, capacidad para estancias de hasta 20 m², clase energética A, refrigerante R290, control por app y un sistema que elimina la necesidad de drenaje manual.

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Precios

En cuanto a precios, el TurboCool 765S cuesta 219,99 euros; el 516S, 99,99 euros; el aire acondicionado portátil 318S, 459,99 euros; y el TurboPoly Fan 765S saldrá a la venta el 15 de mayo por 189,99 euros. Los ventiladores con nebulización y el aire acondicionado portátil están ya disponibles, a través de la web oficial , con promociones de lanzamiento de hasta el 15%.