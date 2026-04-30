IDEAS PARA REGALO
Dreame Pocket Neo: el secador plegable y viajero que gustará a las madres
Un equipo de 1300 W, con motor de 110.000 rpm y tecnología iónica, que cuesta unos 99 € en estos días y se vende habitualmente a 129 € en nuestro mercado
Dreame tiene en el mercado su secador de pelo Pocket Neo, un modelo compacto diseñado para quienes necesitan un secado rápido potenciando el cuidado del cabello. El dispositivo aporta un motor digital de hasta 110.000 rpm con un flujo de aire de unos 70 m/s y alrededor de 50 m³/h, lo que hace posible reducir el tiempo de secado incluso en cabello largo o denso.
Portabilidad y diseño para el día a día
El Pocket Neo tiene un mango plegable en varias formas y un peso de unos 300 g, lo que facilita guardar el secador en neceseres de viaje o maletas de cabina. Incluye una funda de viaje y una boquilla de secado rápido, así como un cable de unos 1,5 m que da comodidad de movimiento en el cuarto de baño o en estancias pequeñas.
Cinco modos de calor y función iónica para reducir el frizz
El aparato cuenta con dos velocidades de flujo de aire y cinco ajustes de temperatura, además de un modo de golpe de aire frío para fijar el peinado. La tecnología iónica busca reducir el encrespamiento y la electricidad estática, dejando el cabello suave y con algo más de brillo, sin necesidad de recurrir a temperaturas excesivamente altas.
Una propuesta para regalo
En el contexto del Día de la Madre, el Pocket Neo puede funcionar como un regalo práctico orientado al autocuidado, especialmente si la madre viaja con frecuencia o tiene poco espacio en el baño. Su enfoque en potencia controlada, bajo consumo de alrededor de 1300 W y un ruido cercano a los 60 dB lo sitúa como una opción original.
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