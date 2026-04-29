La elegancia del detalle: el nuevo lenguaje de color de Bowers & Wilkins

Hay objetos que usamos cada día sin pensar demasiado en ellos. Hasta que dejan de ser invisibles. Los auriculares han dejado de ser un simple dispositivo técnico para convertirse en parte de cómo nos movemos, trabajamos y nos presentamos. Están en reuniones, desplazamientos, paseos, jornadas de teletrabajo o viajes largos. Y, sobre todo, están a la vista.

En una videollamada, en el tren camino al trabajo o caminando por la ciudad, forman parte de la imagen cotidiana, casi al mismo nivel que unas gafas, un reloj o una chaqueta bien elegida.

Eso no significa que la tecnología haya dejado de importar. Al contrario. En una marca como Bowers & Wilkins, la prioridad sigue siendo la misma: la búsqueda del sonido verdadero, la atención al detalle y una forma de entender el producto donde la calidad no se negocia. Pero sobre esa base aparece una capa adicional: la del diseño como expresión personal. Y es ahí donde el enfoque resulta especialmente interesante.

Porque la propuesta actual no consiste simplemente en ofrecer más acabados. Lo que construye es un lenguaje visual coherente. Una forma de trabajar el color que no responde a la tendencia, sino a una idea muy concreta de diseño: precisa, sobria y pensada para durar.

Hay en ello una elegancia que no necesita imponerse, que se apoya en los materiales, en las proporciones y en los matices. El placer no aparece como exceso, sino como consecuencia de hacer bien las cosas. En ese contexto, el color deja de ser un gesto superficial. Funciona como una prolongación natural del producto. Pero también como una forma de elección. Porque no todos los tonos dicen lo mismo. Ni acompañan de la misma manera.

Algunos se integran con discreción en el día a día, casi como una extensión del entorno. Otros introducen un matiz más personal, más reconocible, sin necesidad de resultar estridentes. Y hay tonos que aportan directamente profundidad y carácter, convirtiéndose en un elemento más visible dentro del conjunto.

En la paleta actual —que recorre colores como Midnight Blue, Dove White, Jade Green, Frost Blue, Warm Stone o Vintage Maroon— no hay una lógica decorativa. Hay criterio. Cada tono abre una posibilidad distinta. Una manera de estar, de moverse y de relacionarse con el objeto. A partir de ahí, la elección deja de ser solo estética. Se vuelve personal. Más que decidir qué color elegir, se trata de reconocer con cuál encaja mejor cada uno.

El negro siempre es una opción segura, pero la gama actual va mucho más allá. Hemos seleccionado 14 acabados de entre los más de 30 que ofrece actualmente la marca, una muestra de cómo el color también puede formar parte de tu estilo y de la forma en que eliges disfrutar de tu música.

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El formato de nuestros auriculares: un factor diferencial

A partir de ahí, el formato también entra en juego. Diadema o intraaural. Más presencia o más ligereza. Más visible o más discreto. Decisiones que no responden solo a lo funcional, sino a cómo cada persona quiere integrar el objeto en su día a día. Y aunque el diseño se percibe a simple vista, hay otra capa —menos visible— que sigue sosteniendo toda la experiencia.

Modelo PX7 S2e Forest Green de Bowers&Wilkins. / D.R.

Lo que no se ve

La diferencia es que con Bowers & Wilkins no hace falta elegir entre rendimiento y diseño. Ambos forman parte de la misma idea de producto.Detrás de esa dimensión estética sigue estando lo esencial: sonido, autonomía, claridad en llamadas, cancelación de ruido y una construcción pensada para durar. Por eso, las caracterísitcas que resumen estos dispositivos son:

Audio de alta resolución (hasta 24 bits, según modelo)

Cancelación activa de ruido adaptada a entornos reales

Micrófonos optimizados para una mayor claridad en llamadas

Autonomía pensada para acompañar durante toda la jornada

Conectividad avanzada con multipunto y códecs de alta calidad

La tecnología no desaparece. Se integra.

Pi8 Dove White de Bowers&Wilkins. / D.R.

La búsqueda del sonido verdadero

Desde sus inicios, Bowers & Wilkins ha estado guiada por una idea muy concreta: acercar al oyente a la interpretación original, con un sonido fiel en cada matiz y lo más cercano posible a la intención del artista. Esa ambición nace con John Bowers y sigue definiendo hoy la filosofía de la marca. No es solo una cuestión de tecnología, sino de criterio. Evolucionar constantemente sin perder de vista lo esencial: que la música se escuche con la mayor verdad posible.

John Bowers, fundador de Bowers&Wilkins. / D.R.

El resultado no es solo un auricular que suena bien o que se ve bien. Es un objeto que responde a una exigencia más completa: la de quien quiere escuchar en las mejores condiciones posibles y, al mismo tiempo, convivir con un diseño que encaje de verdad con su forma de vida.