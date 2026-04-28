Toshiba Canvio Advance, llega a nuestro mercado en nuevos colores

El Toshiba Canvio Advance en novedoso color verde se posiciona como protagonista de la familia de discos duros externos portátiles de Toshiba, especialmente ahora que se acerca el Día de la Madre el próximo 3 de mayo. Este modelo destaca por su carcasa texturizada en un tono verde distintivo, que aporta un toque de frescura, a la vez que lo convierte en un regalo práctico y elegante para quienes valoran la organización de sus recuerdos y documentos digitales.

Disponible en capacidades de hasta 4 TB, el Canvio Advance permite guardar de manera segura todo tipo de archivos, desde fotos familiares y documentos importantes hasta contenido multimedia como música y vídeos, todo ello en un formato compacto de 2,5 pulgadas que cabe en cualquier bolsillo o mochila.

Conectividad y portabilidad

La familia Canvio Advance ofrece una carcasa texturizada disponible en distintos colores: negro y beis claro, y los alegres rojo y verde, para celebrar esta fecha especial. Su diseño no es solo estético: la alimentación por USB 3.2 Gen 1 asegura una conectividad sencilla y una velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps, lo que significa accesos rápidos a los archivos sin necesidad de adaptadores adicionales o fuentes de energía externas. Es como de uso y el peso ligero y dimensiones optimizadas para alta portabilidad.

Seguridad con software intuitivo

Más allá de su apariencia atractiva, el verdadero poder del Canvio Advance en verde radica en sus funciones inteligentes de protección y respaldo. Incluye el software Toshiba Storage Backup, que automatiza las copias de seguridad en los intervalos que tú definas, asegurando que nunca se pierdan esos momentos irrepetibles como cumpleaños o vacaciones. Complementando esto, Toshiba Storage Security permite establecer un acceso protegido por contraseña, manteniendo los datos a salvo de miradas indiscretas, ya sea en casa o en movimiento. Estas herramientas convierten a este disco en un compañero versátil para usuarios que buscan simplicidad sin sacrificar la seguridad, respaldado por la experiencia de la firma en almacenamiento.

Especificaciones destacadas

En términos prácticos, el modelo verde llega listo para usar con cable USB 3.2 Gen 1, y su sistema de archivos NTFS lo hace ideal para Windows, aunque requiere un reformateo sencillo para compatibilidad con Mac. Sus dimensiones compactas lo hacen adecuado para madres multitarea que necesitan un dispositivo fiable y discreto, con una garantía que añade tranquilidad a la hora de regalarlo. Aunque el precio recomendado de venta está sujeto pequeñas variaciones en la distribución, su combinación de diseño colorido, capacidad generosa y software intuitivo lo posiciona como una opción premium en el mercado de almacenamiento portátil. Según capacidad parten de los 70 euros.

Más capacidades y colores

El Canvio Advance en verde comparte protagonismo con negro, beis claro y rojo en capacidades de hasta 4 TB, pero Toshiba amplía la oferta familiar con el Canvio Flex en plateado cálido y azul metálico, ideal para madres multitarea gracias a su compatibilidad con PCs Windows, Mac, tabletas y smartphones, incluyendo cables USB Tipo-C y Tipo-A en la caja. Ambas líneas mantienen el formato compacto de 2,5 pulgadas, conectividad USB 3.2 Gen 1 y hasta 4 TB de almacenamiento, permitiendo elegir el color y modelo más adecuado para cada necesidad, desde el novedoso verde del Advance hasta el también creativo azul metálico del Flex.

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Valoración

El Toshiba Canvio Advance en verde no es solo un disco duro; es una solución elegante, segura y versátil que invita a celebrar el Día de la Madre con un regalo práctico que protege lo que importa en formato digital. Aporta un diseño atractivo, rendimiento sólido, software protector y variedad familiar. Una valoración de 9.5/10: un imprescindible para almacenamiento portátil de óptima calidad.