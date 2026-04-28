Logitech G512 X: el teclado gaming que redefine la personalización con tecnología analógica y modular

Logitech G ha anunciado el lanzamiento del nuevo teclado gaming Logitech G512 X TMR Analógico/Mecánico, una apuesta que marca un punto de inflexión en la evolución del hardware para jugadores al introducir un enfoque modular, personalizable y centrado en el rendimiento individual.

Presentado hoy desde Lausana (Suiza) y San José (California), el G512 X ha sido diseñado para jugadores que entienden su setup como un ecosistema en constante evolución. Frente al hardware tradicional, este modelo busca adaptarse al usuario y no al revés, ofreciendo un nivel de personalización sin precedentes dentro del catálogo de la marca.

Elementos diferenciales

Uno de los elementos más diferenciales del dispositivo es la tecnología Dual Swap, que permite mezclar y combinar switches analógicos y mecánicos en hasta 39 bases híbridas TMR. Esto se traduce en la posibilidad de personalizar teclas clave como las “WASD” con switches analógicos magnéticos, optimizando la precisión del movimiento. El teclado incluye además 9 switches analógicos Gateron KS‑20, orientados a mejorar el rendimiento competitivo.

El G512 X incorpora sensores TMR (Tunnel Magneto Resistance), una tecnología que va más allá de la clásica entrada binaria. Gracias a ello, el teclado permite detectar la profundidad de la pulsación, abriendo la puerta a nuevas formas de interacción en juegos como simuladores de vuelo, conducción o shooters tácticos, donde cada milímetro cuenta.

Valores destacados

En esta línea, Logitech introduce también el sistema Multipoint Action con anillos SAPP (Second Actuation Pressure Point), que permite asignar dos acciones distintas a una misma tecla según la presión ejercida. Por ejemplo, una pulsación ligera puede equipar una granada, mientras que una más profunda la lanza, todo en un único movimiento continuo.

Otro de los pilares del G512 X es su rendimiento. Con tecnología True 8K, el teclado alcanza un tiempo de respuesta de 0,125 ms de extremo a extremo, combinando tasa de sondeo, reporte y procesamiento a 8K. Esto reduce prácticamente a cero el delay, ofreciendo una respuesta casi instantánea.

Diseño singular

El diseño también apuesta por la versatilidad. Está disponible en formatos de 75 y 98 teclas e incorpora controles físicos Dual Dials completamente personalizables, que permiten transformar el teclado en un centro de mando adaptado a cada usuario. A esto se suma una barra de luz RGB con recubrimiento PVD y efectos dinámicos, pensada para potenciar la inmersión durante el juego.

Para mejorar la ergonomía, el G512 X puede complementarse con un reposamuñecas premium de acrílico, mientras que en la parte trasera integra un sistema de almacenamiento para keycaps, switches y accesorios, facilitando el modding y la personalización continua.

Según Ujesh Desai, vicepresidente y director general de Logitech G, este lanzamiento responde a la evolución natural del jugador: “Este teclado no es solo una herramienta: es una extensión del gamer, ofreciéndole el control y la precisión necesarios para jugar al máximo nivel”.

Por su parte, SM Lahti, Global Product Marketing Manager de Logitech G, destaca el enfoque comunitario del producto: “El G512 X es nuestra carta de amor a los gamers que modifican su equipo tanto como sus juegos”, subrayando su impacto en la forma en que los usuarios interactúan con el hardware.

Disponibilidad

Disponible en color negro o blanco, el G512 X forma parte de la nueva G5 Series de Logitech G, junto al ratón inalámbrico G502 X Plus LIGHTSPEED y los auriculares G522 LIGHTSPEED, configurando un ecosistema completo orientado al rendimiento personalizado.

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El teclado estará disponible en LogitechG.com a partir de hoy 28 de abril y llegará a distribuidores seleccionados desde el 2 de mayo. Su precio recomendado será de 153,50 € para la versión de 75 teclas y de 170,61 € para la versión de 98 teclas.