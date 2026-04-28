Huawei renovará su catálogo de wearables y tablets el 7 de mayo en nuestro mercado

Huawei ha anunciado la llegada a España de una nueva generación de dispositivos inteligentes el próximo 7 de mayo, en un movimiento con el que busca reforzar su presencia en el mercado europeo de electrónica de consumo. La compañía actualizará su catálogo con varios wearables, una tablet de gama alta y nuevos accesorios de audio.

Nueva generación de relojes

Entre los principales lanzamientos figura la serie Huawei Watch Fit 5, que llegará en versiones estándar y Pro. Esta nueva iteración mantiene el enfoque en el uso cotidiano, con mejoras en el seguimiento de actividad física y salud, así como la incorporación de más modos deportivos y funciones orientadas al entrenamiento.

Los dispositivos estarán disponibles en varios colores y con un diseño pensado para un público joven y urbano. Entre las novedades, se incluye la posibilidad de realizar pagos sin contacto en España mediante Curve Pay.

Servicios y ecosistema

Los nuevos relojes integrarán acceso a Huawei MultiPass, que incluye servicios vinculados a la plataforma Huawei Health+ y ventajas en aplicaciones de actividad física. A esto se suma el programa Huawei Care Service, que ofrece soporte técnico y atención al cliente a través de distintos canales, además de servicios posventa como la sustitución de pantalla durante el primer año en determinadas condiciones.

Más dispositivos en camino

El lanzamiento no se limita a la serie Watch Fit. Huawei también ha confirmado la llegada de otros dispositivos, como el Watch GT Runner 2 en su edición Racing Legend, centrado en métricas deportivas avanzadas, y el Watch Ultimate Design Spring Edition, desarrollado en colaboración con la diseñadora Francesca Amfitheatrof.

En el segmento de tablets, la compañía presentará la MatePad Pro Max, que incorporará pantalla con tecnología PaperMatte y un diseño orientado a la portabilidad.

Precios y disponibilidad

La serie Huawei Watch Fit 5 estará disponible en España a partir del 7 de mayo, con un precio de 199 euros para la versión estándar y 299 euros para la versión Pro.

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Por otro lado, la firma ha ampliado su gama de audio con una nueva versión en color púrpura de los auriculares FreeClip 2, ya a la venta desde el 21 de abril por 199 euros.