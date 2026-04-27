Roborock lanza en España el Qrevo S Pro, su robot aspirador más asequible con funciones avanzadas

Roborock ha anunciado el lanzamiento en nuestro mercado del Qrevo S Pro, un nuevo robot aspirador que busca situarse como una opción de entrada dentro de su catálogo sin renunciar a prestaciones propias de la gama alta. El dispositivo ya puede adquirirse desde este 27 de abril a través de la web oficial de la marca y grandes distribuidores.

El nuevo modelo introduce una mejora notable en la potencia de succión, que alcanza los 18.500 Pa, lo que supone un incremento superior al 50% respecto a generaciones anteriores, según la compañía. Esta capacidad se combina con un cepillo principal de goma y un cepillo lateral antienredos, orientados a reducir el mantenimiento, especialmente en hogares con mascotas.

Valores añadidos

El Qrevo S Pro incorpora además una base multifuncional que automatiza parte del proceso de limpieza. Entre sus funciones se incluye el lavado de mopas con agua caliente a 75 grados, el secado con aire templado a 45 grados y una base desmontable que facilita el mantenimiento. También se ha optimizado el tiempo de carga, con una reducción del 30%.

En el apartado de navegación, el robot utiliza el sistema PreciSense LiDAR junto con tecnología de evitación de obstáculos, lo que le permite mapear el hogar y desplazarse con precisión. Es compatible con los principales asistentes de voz y estándares de conectividad doméstica.

El sistema de fregado se apoya en mopas giratorias dobles con elevación automática de hasta 10 milímetros, una función que permite evitar el contacto con alfombras durante la limpieza.

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Precio

El Roborock Qrevo S Pro tiene un precio de 589 euros en su versión estándar y de 599 euros en un paquete que incluye accesorios adicionales. También se comercializa en algunos canales con extras como bolsas de polvo adicionales.