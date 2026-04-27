Nothing convierte el sonido en estilo: los Headphone (a), una idea diferente para el Día de la Madre

Nothing ha ampliado su catálogo con Headphone (a), un modelo de auriculares over-ear con una propuesta que va más allá del sonido: convertir la experiencia musical en una extensión del estilo personal. Disponible en rosa, amarillo, blanco y negro, este singular producto se presenta como una idea innovadora de regalo para el Día de la Madre, combinando estética llamativa y prestaciones avanzadas.

El diseño evoluciona la identidad visual de la marca e introduce una paleta de colores con carácter propio. Las nuevas versiones en rosa y amarillo aportan un enfoque más atrevido, mientras que su peso de 310 gramos y las almohadillas transpirables de espuma con memoria aseguran comodidad de uso. Además, cuenta con certificación IP52, lo que garantiza resistencia frente al polvo, la suciedad y el agua en el uso diario.

Autonomía y experiencia de uso

Uno de los aspectos más destacados es su autonomía. Headphone (a) ofrece hasta 135 horas de reproducción sin cancelación activa de ruido, lo que equivale a cinco días de uso continuo con una sola carga. En situaciones de prisa, una carga rápida de cinco minutos permite disfrutar de hasta cinco horas de música.

La experiencia de uso se apoya en controles físicos integrados —Roller, Paddle y Button— que permiten ajustar el volumen, gestionar la reproducción o cambiar entre modos de cancelación de ruido con precisión. A esto se suma Channel Hop, que facilita alternar entre aplicaciones sin sacar el móvil del bolsillo, y un modo Camera Shutter que convierte los auriculares en disparador remoto para fotos y vídeos.

Sonido impecable

Aportan alta fidelidad con certificación Hi-Resolution Audio Wireless y compatibilidad con el códec LDAC. Incorporan un driver de 40 mm con recubrimiento de titanio que promete un audio potente y sin distorsiones. La cancelación activa de ruido adaptativa ofrece tres niveles y se ajusta en tiempo real mediante inteligencia artificial, que también mejora la claridad de las llamadas gracias a un sistema de tres micrófonos entrenado con más de 28 millones de escenarios de ruido.

La personalización se completa con la app Nothing X, que incluye un ecualizador avanzado de ocho bandas y la posibilidad de crear y compartir perfiles de sonido. También integra un algoritmo de mejora de graves en tiempo real para reforzar las frecuencias bajas sin perder definición.

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Precio

Headphone (a) está disponible por 159 euros en nothing.tech y distribuidores seleccionados.