PNY EliteX-PRO60 512 GB: rendimiento alto en lectura y escritura estable

La PNY EliteX-PRO60 de 512 GB es una tarjeta SDXC UHS-II pensada para cámaras compatibles con ese estándar y para actividades en los que la escritura sostenida importa tanto como la velocidad punta. PNY la sitúa en la categoría Class 10, U3 y V60, con una lectura máxima de 280 MB/s y una escritura máxima de 150 MB/s en esta capacidad concreta.

En la práctica, lo más relevante de esta tarjeta no es solo la cifra máxima, sino la estabilidad que promete la certificación V60. Esa clasificación garantiza una velocidad mínima sostenida de 60 MB/s, algo que tiene sentido cuando se trabaja con vídeo de alta tasa de bits o con ráfagas largas de fotografía.

La versión (la marca dispone de varias versiones) de 512 GB tiene una particularidad frente a otras capacidades de la misma gama: la escritura máxima es de 150 MB/s, mientras que otras variantes pueden ofrecer cifras distintas. Esa diferencia hace que la elección de capacidad no sea solo una cuestión de espacio, sino también de perfil de uso.

Rendimiento medido

Las pruebas realizadas ayudan a poner contexto a las cifras de fabricante. Hemos medido en la EliteX-PRO60 unos 258 MB/s de lectura y 105 MB/s de escritura. Se observa que, con varios archivos pequeños, la escritura bajaba hasta 72,6 MB/s, algo normal en este tipo de tarjetas .

Eso aporta un dato claro: la EliteX-PRO60 de 512 GB cumple ampliamente como tarjeta rápida.

Construcción y uso

Es resistente a golpes, temperatura, agua, caídas, rayos X, desgaste, vibración y humedad. Eso no la convierte en un producto invulnerable, pero sí en una opción con una protección óptima para un uso de campo habitual, donde una SD no suele estar en condiciones de laboratorio. Además, la marca mantiene una garantía limitada de por vida para este modelo en su web oficia.

En el diseño no hay nada que altere la lectura del producto: es una SDXC de formato estándar, pensada para cámaras DSLR, mirrorless y equipos de vídeo avanzados. No pretende ser un objeto llamativo ni un producto de consumo generalista, y esa sobriedad encaja con su función. Es una tarjeta que se entiende mejor por lo que hace que por lo que aparenta.

La EliteX-PRO60 de 512 GB tiene sentido sobre todo para quien necesita una SD UHS-II con capacidad alta y escritura sostenida estable. Puede servir para fotografía en ráfaga y para grabación de vídeo 4K en cámaras compatibles.

Valoración

La PNY EliteX-PRO60 de 512 GB es una tarjeta bien planteada, con especificaciones coherentes y un comportamiento que, según las pruebas realizadas, da lo que promete. Su punto fuerte está en la combinación de capacidad, velocidad de lectura alta y escritura sostenida suficiente para usos exigentes en equipos compatibles.

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La valoración es positiva porque las cifras oficiales y las mediciones externas dibujan un producto sólido, consistente y útil dentro de su categoría.