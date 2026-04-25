Ya es oficial: la Unión Europea impone nuevas normas para los móviles a partir de 2027

La Unión Europea continúa con su programa para crear un modelo más sostenible. Y, en esa línea, va a exigir de manera oficial que todos los teléfonos móviles vendidos en países pertenecientes a la UE tengan baterías reemplazables desde el año 2027.

Esta decisión se suma a la que entrará en vigor a finales de mes: a partir de esa fecha, todos los portátiles que se vendan en la Unión Europea deberán tener un puerto USB-C para cargar. Estas nuevas normativas buscan reducir el impacto ambiental que producen los cargadores y las baterías.

Cambio de móvil frecuente

La realidad actual de la mayor parte de la población de la Unión Europea es el cambio de dispositivos electrónicos cada pocos años. Esto está generando muchos residuos tecnológicos que están dañando el medioambiente. Además, muchos de estos cambios se deben a que los teléfonos móviles tienen una vida útil demasiado corta.

Por este motivo, la Unión Europea estipula en el Reglamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023, relativo a las pilas y baterías y sus residuos que "toda persona física o jurídica que introduzca en el mercado productos que lleven incorporadas pilas o baterías portátiles garantizará que sean fácilmente extraíbles y sustituibles por los usuarios finales en cualquier momento durante la vida útil del producto".

Según el reglamento, para garantizar que las baterías portátiles incorporadas en aparatos se sometan a una recogida separada, a un tratamiento y a un reciclado de calidad cuando dichos aparatos pasen a ser residuos, se requieren disposiciones que garanticen la posibilidad de extraerlas de dichos aparatos y sustituirlas por otras".

Además, afirma que se "debe considerarse que una pila o batería portátil puede ser extraíble por el usuario final cuando pueda retirarse utilizando herramientas comercialmente disponibles y sin necesidad de utilizar herramientas especializadas, a menos que se suministren de manera gratuita, ni herramientas protegidas por derechos, energía térmica o disolventes para desmontarla".

Acceso a piezas de repuesto

Este proceso será muy importante, ya que facilitará el poder mantener el mismo móvil durante muchos años, pudiendo cambiar la batería de manera económica. Además, la UE exigirá a las marcas facilitar el acceso a piezas de repuesto durante varios años, mientras que también deberán ofrecer actualizaciones de 'software' durante un periodo mínimo que aún no está concretado.

Por tanto, todos los productores tecnológicos tienen menos de un año para empezar a poner en práctica esta nueva normativa antes de que entre en vigor. La gran noticia es que esta nueva legislación ayudará a hacer frente a la obsolescencia programada.

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